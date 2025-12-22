Пилоты 225-го штурмового полка попали дроном в лодку оккупантов, которые переправлялись через реку. ВИДЕО

Украинские операторы дронов провели боевую операцию и уничтожили группу оккупантов, которые пытались переправиться через реку в зону ответственности Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры уничтожения опубликовали бойцы 225-го отдельного штурмового полка в соцсетях.

"Пилоты устраивают водные процедуры для российских захватчиков", - иронично отмечают в комментариях под видео.

