Пилоты 225-го штурмового полка попали дроном в лодку оккупантов, которые переправлялись через реку. ВИДЕО
Украинские операторы дронов провели боевую операцию и уничтожили группу оккупантов, которые пытались переправиться через реку в зону ответственности Сил обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры уничтожения опубликовали бойцы 225-го отдельного штурмового полка в соцсетях.
"Пилоты устраивают водные процедуры для российских захватчиков", - иронично отмечают в комментариях под видео.
- Ранее сообщалось, что танк Т-72 24-й бригады разнес многоэтажку с оккупантами в Часовом Яре.
....3.14дараси не знали, що без ліцензії рибалити там заборонено.???...
Та кацапи плили
Раптом до кацапів тих
Дрони прилетіли
І від того тим кацапам
Розірвало сраки
Вдячні дронам українці
Ну і звісно… раки
Йохарi - йохарi*
Йокала з копайкою...
Не кохайтесь з москалями,
Нащо вам подранки.