2 354 11

Пилоты 225-го штурмового полка попали дроном в лодку оккупантов, которые переправлялись через реку. ВИДЕО

Украинские операторы дронов провели боевую операцию и уничтожили группу оккупантов, которые пытались переправиться через реку в зону ответственности Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры уничтожения опубликовали бойцы 225-го отдельного штурмового полка в соцсетях.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Пилоты устраивают водные процедуры для российских захватчиков", - иронично отмечают в комментариях под видео.

Смотрите также: FPV-дрон "прилип" к оккупанту и взорвал его: боевая работа 7-го корпуса ДШВ. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант "спрятался" от ударного дрона Сил обороны, закрыв глаза руками. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21718) уничтожение (8735) дроны (5796) 225-й ОШП (19)
Топ комментарии
+10
Через річку на човні
Та кацапи плили
Раптом до кацапів тих
Дрони прилетіли

І від того тим кацапам
Розірвало сраки
Вдячні дронам українці
Ну і звісно… раки
показать весь комментарий
22.12.2025 17:43 Ответить
+4
Йой-ой-йой! А що сі стало?
....3.14дараси не знали, що без ліцензії рибалити там заборонено.???...
показать весь комментарий
22.12.2025 17:38 Ответить
+3
Влучили в лодку, а човен дальше поплив.
показать весь комментарий
22.12.2025 17:29 Ответить
напиши цім грамотіям. Бо це сором. То у них вертолітники, зараз лодка
показать весь комментарий
22.12.2025 17:36 Ответить
то до тебе Білочка приплила
показать весь комментарий
22.12.2025 17:59 Ответить
Раки ********** дохлятину!
показать весь комментарий
22.12.2025 17:30 Ответить
раки ще не залягли на зимовку, ще харчуються, вода ще не така холодна.
показать весь комментарий
22.12.2025 17:31 Ответить
Приспiв:
Йохарi - йохарi*
Йокала з копайкою...
Не кохайтесь з москалями,
Нащо вам подранки.
показать весь комментарий
22.12.2025 17:57 Ответить
картина Рєпіна - Приплили
показать весь комментарий
22.12.2025 17:57 Ответить
 
 