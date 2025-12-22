РУС
Оккупант "спрятался" от ударного дрона Сил обороны, закрыв глаза руками. ВИДЕО

В сети появились кадры ликвидации оккупанта, который вместе с пособником сидел в яме среди зарослей на Сумском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные дроны группировки войск "Курск" подлетели вплотную к врагу и попали одному из захватчиков прямо в голову.

На видео - рашист, пытаясь "спрятаться" от украинского БПЛА, закрывает руками глаза и ждет неизбежной ликвидации.

22.12.2025 17:15 Ответить
Стидається,свинособака.....
22.12.2025 17:22 Ответить
"Тебя нет!Тебя нет!, патамушта я тебя не вижу!", - кричала Машенька, закрывая глаза руками, бабушке, с пучком крапивы в руке...
22.12.2025 17:23 Ответить
"я в доміку..."
22.12.2025 17:36 Ответить
🫣
22.12.2025 18:15 Ответить
 
 