Оккупант "спрятался" от ударного дрона Сил обороны, закрыв глаза руками. ВИДЕО

В сети появились кадры ликвидации оккупанта, который вместе с пособником сидел в яме среди зарослей на Сумском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные дроны группировки войск "Курск" подлетели вплотную к врагу и попали одному из захватчиков прямо в голову.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

На видео - рашист, пытаясь "спрятаться" от украинского БПЛА, закрывает руками глаза и ждет неизбежной ликвидации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Раненый оккупант молит о смерти после удара дрона 18-й бригады в Часовом Яре. ВИДЕО

Также сообщалось, что двух российских штурмовиков-кавалеристов атаковали операторы дронов 92-й бригады вблизи Покровска.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Банзай-штурм" оккупантов потерпел фиаско: 110-я бригада уничтожила рашистов в легковых автомобилях. ВИДЕО