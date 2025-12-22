1 301 5
Оккупант "спрятался" от ударного дрона Сил обороны, закрыв глаза руками. ВИДЕО
В сети появились кадры ликвидации оккупанта, который вместе с пособником сидел в яме среди зарослей на Сумском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные дроны группировки войск "Курск" подлетели вплотную к врагу и попали одному из захватчиков прямо в голову.
На видео - рашист, пытаясь "спрятаться" от украинского БПЛА, закрывает руками глаза и ждет неизбежной ликвидации.
- Также сообщалось, что двух российских штурмовиков-кавалеристов атаковали операторы дронов 92-й бригады вблизи Покровска.
Hrysha Hlyba
Николай Водяной #461390
Яр Холодний
Luk Viktor
NNN
