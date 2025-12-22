Неудачный "трюк" оккупанта с мотоцикла подорвал его на дроне: бойцы батальона SIGNUM. ВИДЕО

Пилоты батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады уничтожили российского оккупанта, который двигался по дороге на мотоцикле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время патрулирования местности ударный дрон обнаружил и поразил рашиста на Лиманском направлении.

Военный РФ поздно заметил украинский БПЛА и спрыгнул с мотоцикла своим телом прямо на дрон - и вследствие взрыва был ликвидирован.

Кадры уничтожения обнародовали бойцы в соцсетях.

