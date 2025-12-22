РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6591 посетитель онлайн
Новости Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов Боевые действия на Лиманском направлении
1 484 9

Неудачный "трюк" оккупанта с мотоцикла подорвал его на дроне: бойцы батальона SIGNUM. ВИДЕО

Пилоты батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады уничтожили российского оккупанта, который двигался по дороге на мотоцикле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время патрулирования местности ударный дрон обнаружил и поразил рашиста на Лиманском направлении.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Военный РФ поздно заметил украинский БПЛА и спрыгнул с мотоцикла своим телом прямо на дрон - и вследствие взрыва был ликвидирован.

Кадры уничтожения обнародовали бойцы в соцсетях.

Смотрите также: Пилоты 225-го штурмового полка попали в лодку оккупантов, которые переправлялись через реку. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": FPV-дроны "Буревия" ликвидировали 6 оккупантов и 9 единиц техники противника. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21718) уничтожение (8735) Донецкая область (11692) 53 отдельная механизированная бригада (149) дроны (5806) Краматорский район (939) Лиман (162)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Говнорокер
показать весь комментарий
22.12.2025 22:40 Ответить
Ваша правда: лабух вирiшив злабать на зустрiчнiй полосi.
показать весь комментарий
22.12.2025 23:13 Ответить
Кацапу старший командир
Новенький мотоцикл вручив
І обіцяв страшний *******
Якщо пошкодить його десь

Кацап по лісу гнав ... піжон
Аж ось назустріч йому дрон
І щоб той байк урятувать
Прийшлось йому на дрон скакать

У байки тут проста мораль
Кацап дурний - дурний москаль ...
показать весь комментарий
22.12.2025 22:41 Ответить
P.S.
Бавовник кацапа у лiсi знайшов...
Немае кацапа - у вирiй пiшов.
показать весь комментарий
22.12.2025 22:58 Ответить
Потужно!
Як Джигіт
показать весь комментарий
22.12.2025 22:53 Ответить
Поц , та й годi. Збив , курва , дрона.
показать весь комментарий
22.12.2025 22:55 Ответить
Хароший з Ємєлі був би воротар,но не судьба.
показать весь комментарий
22.12.2025 23:07 Ответить
********* каскадьори !
показать весь комментарий
22.12.2025 23:49 Ответить
 
 