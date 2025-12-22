1 484 9
Неудачный "трюк" оккупанта с мотоцикла подорвал его на дроне: бойцы батальона SIGNUM. ВИДЕО
Пилоты батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады уничтожили российского оккупанта, который двигался по дороге на мотоцикле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время патрулирования местности ударный дрон обнаружил и поразил рашиста на Лиманском направлении.
Военный РФ поздно заметил украинский БПЛА и спрыгнул с мотоцикла своим телом прямо на дрон - и вследствие взрыва был ликвидирован.
Кадры уничтожения обнародовали бойцы в соцсетях.
- Ранее сообщалось, что бойцы батальона "Рубака" уничтожили 40 оккупантов, которые вылезли из газовой трубы на Харьковщине.
Новенький мотоцикл вручив
І обіцяв страшний *******
Якщо пошкодить його десь
Кацап по лісу гнав ... піжон
Аж ось назустріч йому дрон
І щоб той байк урятувать
Прийшлось йому на дрон скакать
У байки тут проста мораль
Кацап дурний - дурний москаль ...
Бавовник кацапа у лiсi знайшов...
Немае кацапа - у вирiй пiшов.
Як Джигіт