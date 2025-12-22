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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов Уничтожение огневых позиций окупантов
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Десантники 82-й бригады подорвали оккупанта FPV-дроном во рву, пока сообщник стоял и смотрел. ВИДЕО

Десантники Сил обороны провели зачистку местности в своей полосе ответственности, нанеся точечные удары по вражеским укрытиям и живой силе противника с помощью ударных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из оккупантов был ликвидирован во рву, а его сообщник - буквально через мгновение следующим дроном разорван на клочья.

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На кадрах также поражение еще как минимум 7 укрытий и 4 российских военных во время боевых вылетов пилотов 82-й отдельной штурмовой бригады.

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Автор: 

армия РФ (23251) уничтожение (10184) ДШВ Десантно-штурмовые войска (488) дроны (7553) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (85)
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