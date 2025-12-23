Украинский ударный дрон "Вампір" поразил российский БТР-82А с десантом около Доброполья. ВИДЕО
Украинские Силы обороны нанесли очередной результативный удар по российской бронетехнике в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вблизи Доброполья ударный беспилотник "Вампір" в движении сбросил боеприпас на российский бронетранспортер БТР-82А, на броне которого находился десант. Попадание произошло непосредственно во время передвижения техники.
На обнародованных кадрах виден момент точного попадания, что свидетельствует о высоком уровне подготовки операторов БПЛА и эффективности применения ударных дронов против бронированных целей.
"Суперстрайк! Украинский ударный дрон "Вампір" на ходу сбрасывает боеприпас на российский БТР-82А с десантом на броне под Добропольем", - отмечает в комментарии автор публикации.
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