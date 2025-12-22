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Новости Видео Уничтожение российской техники Боевые действия на Покровском направлении
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Дроны 79-й бригады уничтожили РСЗО "Град" оккупантов с полным боекомплектом на Донетчине. ВИДЕО

Операторы ударных дронов боевой беспилотной системы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады 7-го корпуса быстрого реагирования поразили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" с полным пакетом снарядов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удар был нанесен в населенном пункте Малиновка, к востоку от Мирнограда.

Также бойцы сообщили:

"Очевидно, враг был готов "работать" по позициям наших защитников, но благодаря своевременной разведке и мастерству пилотов ударных дронов "Perun corps" угрозу удалось обезвредить".

Видео своей боевой работы по технике оккупантов бойцы показали в своем официальном телеграм-канале.

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Также сообщалось, что силы обороны разгромили технику РФ возле Покровска: уничтожены ЗРК, танки и ББМ.

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Автор: 

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