Сложная ситуация возле Северска: бои за Серебрянку продолжаются, - 7 корпус ДШВ
Российские войска пытаются перебросить личный состав через Северский Донец. Подразделения 81 бригады успешно уничтожают лодки вместе с оккупантами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает 81 отдельная аэромобильная бригада.
"Ситуация в Серебрянке на северо-востоке от Северска, - сверхсложная. Подразделения 81-й бригады удерживают позиции, нанося противнику потери в живой силе и технике", - говорится в сообщении.
Также россияне продолжают попытки транспортировать личный состав через реку Северский Донец со стороны Серебрянского лесничества. Только за последние двое суток подразделения БпС 81 отдельной аэромобильной бригады уничтожили 2 лодки вместе с живой силой.
"Напомним, ключевая цель противника - полный контроль над населенными пунктами Серебрянка и Дроновка - именно эти два села будут служить плацдармами для накопления живой силы и техники, в случае их захвата - дальнейшее продвижение и занятие высот вблизи населенных пунктов Закитное и Платоновка", - отметили военные.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль