Сложная ситуация возле Северска: бои за Серебрянку продолжаются, - 7 корпус ДШВ

Российские войска пытаются перебросить личный состав через Северский Донец. Подразделения 81 бригады успешно уничтожают лодки вместе с оккупантами.

об этом сообщает 81 отдельная аэромобильная бригада.

"Ситуация в Серебрянке на северо-востоке от Северска, - сверхсложная. Подразделения 81-й бригады удерживают позиции, нанося противнику потери в живой силе и технике", - говорится в сообщении.

Также россияне продолжают попытки транспортировать личный состав через реку Северский Донец со стороны Серебрянского лесничества. Только за последние двое суток подразделения БпС 81 отдельной аэромобильной бригады уничтожили 2 лодки вместе с живой силой.

"Напомним, ключевая цель противника - полный контроль над населенными пунктами Серебрянка и Дроновка - именно эти два села будут служить плацдармами для накопления живой силы и техники, в случае их захвата - дальнейшее продвижение и занятие высот вблизи населенных пунктов Закитное и Платоновка", - отметили военные.

