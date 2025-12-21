Войска РФ изменили тактику наступления на Мирноград и Покровск: непрерывно атакуют пехотой, - 7-й корпус ДШВ

Фото: Українська правда

Сейчас продолжается активная фаза за контроль над Покровском и Мирнограде в Донецкой области. Россияне в настоящее время применяют тактику непрерывных пехотных атак.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал командир 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Евгений Ласийчук в интервью NV.

Ситуация в Покровске

Так, по словам Ласийчука, в Покровске враг застрял в городских боях. "Последние несколько недель железная дорога в городе фактически делит его на северную и южную части. Пользуясь погодными условиями, противник пытается проникнуть в северные кварталы небольшими группами. Эти попытки мы систематически выявляем и останавливаем", - отметил он.

Обстановка в Мирнограде

Отмечается, что Мирноград остается важным узлом обороны. Ситуация в городе сложная - противник оказывает давление сразу с трех направлений.

"На юго-восточном направлении он сосредотачивает основные усилия. Около месяца назад враг перешел от тактики инфильтрации к механизированным штурмам, а сейчас применяет непрерывные пехотные атаки", - рассказал Ласийчук.

Потери оккупантов

"Замысел противника для нас понятен, его логика читается. И Силы обороны реагируют на изменение тактики. В целом с 1 сентября враг потерял почти 6,5 тыс. личного состава. Это только то, что учтено. Есть еще неучтенные потери противника", - отметил он.

Также сообщается, что враг уже задействовал на указанном участке фронта Псковскую 76-ю десантно-штурмовую дивизию. Некоторые подразделения противника, которые планировали идти на Запорожье, тоже были переброшены именно на Покровск.

"Ожидаем, что к Новому году противник попытается усилить наступление и осуществлять активные штурмы, в частности механизированные", - добавил командир.