Війська РФ змінили тактику наступу на Мирноград та Покровськ: безперервно атакують піхотою, - 7-й корпус ДШВ

Фото: Українська правда

Нині триває активна фаза за контроль над Покровськом та Мирноградом у Донецькій області. Росіяни наразі застосовують тактику безперервних піхотних атак.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів командир 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Євген Ласійчук в інтерв'ю NV.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ситуація в Покровську

Так, за словами Ласійчука, у Покровську ворог ув’яз у міських боях. "Останні кілька тижнів залізниця у місті фактично ділить його на північну й південну частини. Користуючись погодними умовами, противник намагається інфільтруватися і в північні квартали малими групами. Ці спроби системно виявляємо та зупиняємо", - зазначив він.

Також читайте: Оборона Покровська триває, наші воїни блокують просування ворога біля Сіверська, - УВ "Схід"

Обстановка в Мирнограді

Наголошується, що Мирноград залишається важливим вузлом оборони. Ситуація в місті складна - противник чинить тиск одразу з трьох напрямків.

"На південно-східному напрямку він зосереджує основні зусилля. Близько місяця тому ворог перейшов від тактики інфільтрації до механізованих штурмів, а наразі застосовує безперервні піхотні атаки", - розповів Ласійчук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Фіксуються поодинокі випадки інфільтрації ворога на підступах до "верхнього" Мирнограду, - ДШВ. ВIДЕО

Втрати окупантів

"Задум противника для нас зрозумілий, його логіка читається. І Сили оборони реагують на зміну тактики. Загалом із 1 вересня ворог втратив майже 6,5 тис. особового складу. Це тільки те, що пораховано. Є ще необліковані втрати противника", - зазначив він.

Також повідомляється, що ворог уже задіяв на зазначеній ділянці фронту Псковську 76-ту десантно-штурмову дивізію. Деякі підрозділи противника, які планували йти на Запоріжжя, теж були перекинуті саме на Покровськ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ССО зачистили групу рашистів у лісах Лиманщини та ліквідували 6 окупантів. ВIДЕО

"Очікуємо, що до Нового року противник спробує посилити наступ та здійснювати активні штурми, зокрема механізовані", - додав командир.