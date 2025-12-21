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Новини Бойові дії на Покровському напрямку Ситуація на Донеччині
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Війська РФ змінили тактику наступу на Мирноград та Покровськ: безперервно атакують піхотою, - 7-й корпус ДШВ

УП розповіла про критичну ситуацію у Покровську і Мирнограді
Фото: Українська правда

Нині триває активна фаза за контроль над Покровськом та Мирноградом у Донецькій області. Росіяни наразі застосовують тактику безперервних піхотних атак.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів командир 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Євген Ласійчук в інтерв'ю NV.

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Ситуація в Покровську

Так, за словами Ласійчука, у Покровську ворог ув’яз у міських боях. "Останні кілька тижнів залізниця у місті фактично ділить його на північну й південну частини. Користуючись погодними умовами, противник намагається інфільтруватися і в північні квартали малими групами. Ці спроби системно виявляємо та зупиняємо", - зазначив він.

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Обстановка в Мирнограді

Наголошується, що Мирноград залишається важливим вузлом оборони. Ситуація в місті складна - противник чинить тиск одразу з трьох напрямків.

"На південно-східному напрямку він зосереджує основні зусилля. Близько місяця тому ворог перейшов від тактики інфільтрації до механізованих штурмів, а наразі застосовує безперервні піхотні атаки", - розповів Ласійчук.

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Втрати окупантів

"Задум противника для нас зрозумілий, його логіка читається. І Сили оборони реагують на зміну тактики. Загалом із 1 вересня ворог втратив майже 6,5 тис. особового складу. Це тільки те, що пораховано. Є ще необліковані втрати противника", - зазначив він.

Також повідомляється, що ворог уже задіяв на зазначеній ділянці фронту Псковську 76-ту десантно-штурмову дивізію. Деякі підрозділи противника, які планували йти на Запоріжжя, теж були перекинуті саме на Покровськ.

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"Очікуємо, що до Нового року противник спробує посилити наступ та здійснювати активні штурми, зокрема механізовані", - додав командир.

Автор: 

Донецька область (11462) Покровськ (1359) Мирноград (279) Покровський район (1805)
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Топ коментарі
+4
Блогер "дєрєвєнскій блокнот" з Псковщини каже про ЩОДЕННІ відключення світла по 5,6годин !
Але для псковських псин потрібніше взяти пару сел в Україні аніж навести лад у себе
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21.12.2025 13:20 Відповісти
+2
По заветам жукова.
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21.12.2025 14:17 Відповісти
+2
Таємниця українського чорнозему.
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21.12.2025 14:27 Відповісти

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