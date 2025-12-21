Війська РФ змінили тактику наступу на Мирноград та Покровськ: безперервно атакують піхотою, - 7-й корпус ДШВ
Нині триває активна фаза за контроль над Покровськом та Мирноградом у Донецькій області. Росіяни наразі застосовують тактику безперервних піхотних атак.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів командир 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Євген Ласійчук в інтерв'ю NV.
Ситуація в Покровську
Так, за словами Ласійчука, у Покровську ворог ув’яз у міських боях. "Останні кілька тижнів залізниця у місті фактично ділить його на північну й південну частини. Користуючись погодними умовами, противник намагається інфільтруватися і в північні квартали малими групами. Ці спроби системно виявляємо та зупиняємо", - зазначив він.
Обстановка в Мирнограді
Наголошується, що Мирноград залишається важливим вузлом оборони. Ситуація в місті складна - противник чинить тиск одразу з трьох напрямків.
"На південно-східному напрямку він зосереджує основні зусилля. Близько місяця тому ворог перейшов від тактики інфільтрації до механізованих штурмів, а наразі застосовує безперервні піхотні атаки", - розповів Ласійчук.
Втрати окупантів
"Задум противника для нас зрозумілий, його логіка читається. І Сили оборони реагують на зміну тактики. Загалом із 1 вересня ворог втратив майже 6,5 тис. особового складу. Це тільки те, що пораховано. Є ще необліковані втрати противника", - зазначив він.
Також повідомляється, що ворог уже задіяв на зазначеній ділянці фронту Псковську 76-ту десантно-штурмову дивізію. Деякі підрозділи противника, які планували йти на Запоріжжя, теж були перекинуті саме на Покровськ.
"Очікуємо, що до Нового року противник спробує посилити наступ та здійснювати активні штурми, зокрема механізовані", - додав командир.
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