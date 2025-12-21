ССО зачистили групу рашистів у лісах Лиманщини та ліквідували 6 окупантів. ВIДЕО
У мережі бійці Сил спеціальних операцій опублікували кадри від першої особи, на яких зафіксовано ураження засідки групи російських військових у лісі на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, спецпризначенці під час зачистки лісосмуги вступили в ближній бій з військовими РФ, які знаходилися у своїх засідках.
У результаті запеклого стрілецького бою Сили оборони ліквідували шістьох загарбників.
Раніше повідомлялося, що ССО знищили польовий склад 101-ї бригади МТЗ РФ на Луганщині.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль