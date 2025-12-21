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ССО зачистили групу рашистів у лісах Лиманщини та ліквідували 6 окупантів. ВIДЕО

У мережі бійці Сил спеціальних операцій опублікували кадри від першої особи, на яких зафіксовано ураження засідки групи російських військових у лісі на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спецпризначенці під час зачистки лісосмуги вступили в ближній бій з військовими РФ, які знаходилися у своїх засідках.

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У результаті запеклого стрілецького бою Сили оборони ліквідували шістьох загарбників.

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Раніше повідомлялося, що ССО знищили польовий склад 101-ї бригади МТЗ РФ на Луганщині.

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Автор: 

армія рф (21471) знищення (10503) Донецька область (11462) ССО Сили спеціальних операцій (721) Краматорський район (1329) Лиман (254)
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