ССО зачистили группу рашистов в лесах Лиманщины и ликвидировали 6 оккупантов. ВИДЕО

В сети бойцы Сил специальных операций опубликовали кадры от первого лица, на которых зафиксировано поражение засады группы российских военных в лесу на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, спецназовцы во время зачистки лесополосы вступили в ближний бой с военными РФ, которые находились в своих засадах.

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В результате ожесточенного стрелкового боя Силы обороны ликвидировали шестерых захватчиков.

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Ранее сообщалось, что ССО уничтожили полевой склад 101-й бригады МТЗ РФ в Луганской области.

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