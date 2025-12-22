Дрони 79-ї бригади знищили РСЗВ "Град" окупантів із повним боєкомплектом на Донеччині. ВIДЕО

Оператори ударних дронів бойової безпілотної системи 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування уразили реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" із повним пакетом снарядів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, удар було завдано в населеному пункті Малинівка, що на схід від Мирнограда.

Також бійці повідомили:

Вочевидь, ворог був готовий "працювати" по позиціях наших захисників, але завдяки вчасній розвідці та майстерності пілотів ударних дронів "Perun corps" загрозу вдалося знешкодити.

Відео своєї бойової роботи по техніці окупантів бійці показали у своєму офіційному телеграм-каналі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори полку "РАРОГ" відбили штурм та знищили МТУ-20 і танки ворога на Донеччині. ВIДЕО

Також повідомлялося, що сили оборони розгромили техніку РФ біля Покровська: знищено ЗРК, танки та ББМ.

Дивіться також: Надскладна ситуація біля Сіверська: бої за Серебрянку тривають, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО