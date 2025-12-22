Надскладна ситуація біля Сіверська: бої за Серебрянку тривають, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

Російські війська намагаються перекинути особовий склад через Сіверський Донець. Підрозділи 81 бригади успішно знищують човни разом з окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє 81 окрема аеромобільна бригада.

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"Ситуація у Серебрянці, що на північному сході від Сіверська - надскладна. Підрозділи 81-ї бригади утримують позиції, завдаючи противнику втрат у живій силі та техніці", - йдеться в повідомленні.

Також росіяни продовжують спроби транспортувати особовий склад через річку Сіверський Донець з боку Серебрянського лісництва. Лише за 2 останні доби підрозділи БпС 81 окремої аеромобільної бригади знищили 2 човни разом з живою силою.

"Нагадаємо, ключова мета противника - повний контроль над населеними пунктами Серебрянка та Дронівка - саме ці два села слугуватимуть як плацдарми для накопичення живої сили та техніки, в разі їхнього захоплення - подальше просування та зайняття висот поблизу населених пунктів Закітне та Платонівка", - зазначили військові.

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