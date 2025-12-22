Бійці "NC13" Третьої штурмової бригади 45 діб тримали позицію наземним дроном - без жодних втрат. ВIДЕО
Протягом 45 діб наземний роботизований комплекс Третьої окремої штурмової бригади виходив на бойове чергування та кулеметним вогнем придушував усі спроби противника прорватися в сектор оборони бійців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори підрозділу ударних наземних роботизованих комплексів "NC13" керували бойовим роботом DevDroid TW 12.7 із безпечного укриття.
За весь період місії ворогові не вдалося ані інфільтруватися, ані зайняти українські позиції.
Завдяки ефективній роботі комплексу бійці утримали рубежі з нульовими втратами в живій силі.
У дописі під відео додається:
Як технології перестають бути експериментом і найскладніші завдання без ризику для життя піхоти тепер виконує "залізо".
- Раніше повідомлялося, що 3-й армійський корпус та ГУР вирівняли лінію фронту на Лиманському напрямку
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