Бойцы "NC13" Третьей штурмовой бригады 45 суток удерживали позицию наземным дроном - без каких-либо потерь. ВИДЕО

В течение 45 суток наземный роботизированный комплекс Третьей отдельной штурмовой бригады выходил на боевое дежурство и пулеметным огнем подавлял все попытки противника прорваться в сектор обороны бойцов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы подразделения ударных наземных роботизированных комплексов "NC13" управляли боевым роботом DevDroid TW 12.7 из безопасного укрытия.

За весь период миссии врагу не удалось ни инфильтрироваться, ни занять украинские позиции.

Благодаря эффективной работе комплекса бойцы удержали рубежи с нулевыми потерями в живой силе.

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Как технологии перестают быть экспериментом и самые сложные задачи без риска для жизни пехоты теперь выполняет "железо".

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Ранее сообщалось, что 3-й армейский корпус и ГУР выровняли линию фронта на Лиманском направлении.

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