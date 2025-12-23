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Боец Сил обороны одним выстрелом сбил российский дрон-камикадзе. ВИДЕО

В сети появилось видео боевой работы одного из украинских защитников по российскому БПЛА на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время пролета российского дрона-камикадзе над позициями, боец одним точным выстрелом сбил вражескую цель в небе.

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Как следствие БПЛА оккупантов взорвался в воздухе и больше не будет представлять угрозы ни военным, ни гражданским.

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уничтожение (10201) Донецкая область (12587) дроны (7571)
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Топ комментарии
+16
Черговому українському супергерою-респект...
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23.12.2025 21:28 Ответить
+11
після війни буде багато українських призерів міжнародних змагань по стендовій стрільбі. Причому у віці 40+.
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23.12.2025 21:31 Ответить
+7
Як кажуть мисливці - "потрапив білку в око, щоб шкурку не попортити"
Я не мисливець!
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23.12.2025 21:29 Ответить

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