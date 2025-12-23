Боец Сил обороны одним выстрелом сбил российский дрон-камикадзе. ВИДЕО

В сети появилось видео боевой работы одного из украинских защитников по российскому БПЛА на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время пролета российского дрона-камикадзе над позициями, боец одним точным выстрелом сбил вражескую цель в небе.

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Как следствие БПЛА оккупантов взорвался в воздухе и больше не будет представлять угрозы ни военным, ни гражданским.

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Также сообщалось, что бойцы "NC13" Третьей штурмовой бригады 45 суток удерживали позицию наземным дроном - без каких-либо потерь.

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