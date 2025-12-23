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Воины 28-й ОМБр разбили штурм врага и уничтожили танки на Константиновском направлении. ВИДЕО
Украинские защитники 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода совместно со смежными подразделениями отразили механизированный штурм российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, военные ВС РФ в очередной раз пытались прорваться к позициям Сил обороны под Иванопольем на Константиновском направлении.
Российские войска привлекли максимально защищенные танки и не менее 15 пехотинцев.
Вследствие слаженных действий украинские воины остановили штурм, уничтожив 2 танка и 15 захватчиков.
К слову, украинский ударный дрон "Вампир" поразил российский БТР-82А с десантом вблизи Доброполья.
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