Воины 28-й ОМБр разбили штурм врага и уничтожили танки на Константиновском направлении. ВИДЕО

Украинские защитники 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода совместно со смежными подразделениями отразили механизированный штурм российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военные ВС РФ в очередной раз пытались прорваться к позициям Сил обороны под Иванопольем на Константиновском направлении.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Российские войска привлекли максимально защищенные танки и не менее 15 пехотинцев.

Вследствие слаженных действий украинские воины остановили штурм, уничтожив 2 танка и 15 захватчиков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы полка "РАРОГ" отбили штурм и уничтожили МТУ-20 и танки врага в Донецкой области. ВИДЕО

К слову, украинский ударный дрон "Вампир" поразил российский БТР-82А с десантом вблизи Доброполья.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Банзай-штурм" оккупантов закончился фиаско: 110-я бригада уничтожила рашистов в легковых автомобилях. ВИДЕО