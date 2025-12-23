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Воїни 28-ї ОМБр розбили штурм ворога та знищили танки на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО
Українські захисники 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу спільно з суміжними підрозділами відбили механізований штурм російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, військові ЗС РФ вкотре намагалися прорватися до позицій Сил оборони під Іванопіллям на Костянтинівському напрямку.
Російські війська залучили максимально захищені танки та щонайменше 15 піхотинців.
У результаті злагоджених дій українські воїни зупинили штурм, знищивши 2 танки та 15 загарбників.
До слова, український ударний дрон "Вампір" уразив російський БТР-82А з десантом поблизу Добропілля.
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