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Воїни 28-ї ОМБр розбили штурм ворога та знищили танки на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО

Українські захисники 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу спільно з суміжними підрозділами відбили механізований штурм російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, військові ЗС РФ вкотре намагалися прорватися до позицій Сил оборони під Іванопіллям на Костянтинівському напрямку.

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Російські війська залучили максимально захищені танки та щонайменше 15 піхотинців.

У результаті злагоджених дій українські воїни зупинили штурм, знищивши 2 танки та 15 загарбників.

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До слова, український ударний дрон "Вампір" уразив російський БТР-82А з десантом поблизу Добропілля.

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Автор: 

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