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Новости Видео Уничтожение российской техники
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"Птахи Мадяра" и батальон "Свобода" уничтожили две РСЗО "Град" на Донетчине. ВИДЕО

23 декабря бойцы 414-й бригады "Птахи Мадяра" совместно с батальоном "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ нанесли удар по российской технике на Донетчине с помощью сбросов с БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дроны попали сразу по двум реактивным системам залпового огня "Град", точно поразив цель.

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В результате попаданий на кадрах видно мощный взрыв, а вражеские РСЗО разлетаются в разные стороны.

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Автор: 

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