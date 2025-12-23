"Птахи Мадяра" и батальон "Свобода" уничтожили две РСЗО "Град" на Донетчине. ВИДЕО
23 декабря бойцы 414-й бригады "Птахи Мадяра" совместно с батальоном "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ нанесли удар по российской технике на Донетчине с помощью сбросов с БПЛА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дроны попали сразу по двум реактивным системам залпового огня "Град", точно поразив цель.
В результате попаданий на кадрах видно мощный взрыв, а вражеские РСЗО разлетаются в разные стороны.
- Ранее сообщалось, что танк Т-72 24-й бригады разнес многоэтажку с оккупантами в Часовом Яре.
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