Первое зафиксированное поражение российской корабельной РЛС "Заслон", установленной на колесное шасси. ВИДЕО

Операторы дронов из 413-го батальона Сил беспилотных систем поразили уникальную вражескую корабельную РЛС "Заслон", которую оккупанты установили на грузовик.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Оказывается, что "Заслон" - это уникальная корабельная радиолокационная станция, которая обнаруживает цели на расстоянии до 300 км, одновременно сопровождает до 200 объектов и, похоже, ни разу еще не была поражена за все время войны", - отмечается в комментарии к видео.

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РЛС "Заслон" - российский трехкоординатный корабельный многофункциональный радиолокационный комплекс нового поколения. Предназначен для мониторинга надводной, воздушной и радиотехнической обстановки, постановки активных и пассивных помех, наведения зенитных управляемых ракет, а также управления огнем артиллерии. РЛС "Заслон" - это совокупность различных модульных систем, интегрированных в башенно-мачтовую надстройку корабля. Устанавливается на новейшие корабли класса "корвет" ВМФ России.

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