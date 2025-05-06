Первое зафиксированное поражение российской корабельной РЛС "Заслон", установленной на колесное шасси. ВИДЕО
Операторы дронов из 413-го батальона Сил беспилотных систем поразили уникальную вражескую корабельную РЛС "Заслон", которую оккупанты установили на грузовик.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Оказывается, что "Заслон" - это уникальная корабельная радиолокационная станция, которая обнаруживает цели на расстоянии до 300 км, одновременно сопровождает до 200 объектов и, похоже, ни разу еще не была поражена за все время войны", - отмечается в комментарии к видео.
Топ комментарии
+4 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий06.05.2025 14:13
+2 Dima30
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Подивіться на фотку будьякої "наземної" РЛС. Там антена піднімається вгору на спеціальній мачті. Тому шо на відміну від моря земля не така вже й рівна. Тож всі наземні РЛС піднімають антену повище. А куди ви будете світити корабельним радаром з шасі смеча? В стінку окопа?
І ви змішуєте два різних питання - "корвети та фрегати нам в найближчі десять років нафіг не потрібні." і забивання цвяхів мікроскопом.
Можемо, їм ще, пафтаріть!?!?!