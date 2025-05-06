РУС
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Первое зафиксированное поражение российской корабельной РЛС "Заслон", установленной на колесное шасси. ВИДЕО

Операторы дронов из 413-го батальона Сил беспилотных систем поразили уникальную вражескую корабельную РЛС "Заслон", которую оккупанты установили на грузовик.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Оказывается, что "Заслон" - это уникальная корабельная радиолокационная станция, которая обнаруживает цели на расстоянии до 300 км, одновременно сопровождает до 200 объектов и, похоже, ни разу еще не была поражена за все время войны", - отмечается в комментарии к видео.

Также смотрите: Уничтожение редкого российского разведывательного БПЛА "Мерлин-ВР" с помощью зенитного дрона. ВИДЕО

Смотрите: Операторы дронов ГУР Минобороны уничтожили две пусковые установки ЗРК С-300В и четыре РЛС разных типов в оккупированном Крыму. ВИДЕО

РЛС "Заслон" - российский трехкоординатный корабельный многофункциональный радиолокационный комплекс нового поколения. Предназначен для мониторинга надводной, воздушной и радиотехнической обстановки, постановки активных и пассивных помех, наведения зенитных управляемых ракет, а также управления огнем артиллерии. РЛС "Заслон" - это совокупность различных модульных систем, интегрированных в башенно-мачтовую надстройку корабля. Устанавливается на новейшие корабли класса "корвет" ВМФ России.

Смотрите: Трое оккупантов в российских новейших, экспериментальных плащах-невидимках идут по дороге. ВИДЕО

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РЛС (78) технологии (673) дроны (3974) Силы беспилотных систем (94)


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Топ комментарии
+4
Мені це бачиться більше жестом відчаю аніж винахідливістю.
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06.05.2025 14:13
+2
гарна новина, з іншого боку насторожує винахідливість ворога..
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06.05.2025 14:10
+2
Походу з ППО і РЛС в кацапів зовсім погано, коли вони морські радари замість кораблів на тачанки лампічать...
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06.05.2025 14:12
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"Защок".
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06.05.2025 14:08 Ответить
гарна новина, з іншого боку насторожує винахідливість ворога..
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06.05.2025 14:10 Ответить
Мені це бачиться більше жестом відчаю аніж винахідливістю.
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06.05.2025 14:13 Ответить
Це дуже розумно. Я ще у березні 2022 писав, що потрібно РЛС з законтрактованих у Великій Британії і Туреччині військових кораблів забрати і поставити на шасі Смерча чи Точки-У. Ті корвети та фрегати нам в найближчі десять років нафіг не потрібні. А новітні 3Д-АФАР радари, на порядок дорожчі і могутніші за Patriot i IRIS-T, дуже потрібні.
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06.05.2025 15:17 Ответить
Афігєть як розумно! Просрати дорогущу корабельну РЛС просто в полі.
Подивіться на фотку будьякої "наземної" РЛС. Там антена піднімається вгору на спеціальній мачті. Тому шо на відміну від моря земля не така вже й рівна. Тож всі наземні РЛС піднімають антену повище. А куди ви будете світити корабельним радаром з шасі смеча? В стінку окопа?
І ви змішуєте два різних питання - "корвети та фрегати нам в найближчі десять років нафіг не потрібні." і забивання цвяхів мікроскопом.
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06.05.2025 15:24 Ответить
БТР з корабельною зеніткою - ще в березні 2023 року склепали...
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06.05.2025 14:16 Ответить
Походу з ППО і РЛС в кацапів зовсім погано, коли вони морські радари замість кораблів на тачанки лампічать...
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06.05.2025 14:12 Ответить
а може і не уражено
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06.05.2025 14:18 Ответить
Апаратуру СВЧ покрошило вибухом. РЛС в капітальний ремонт ( в кращому випадку).
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06.05.2025 14:27 Ответить
Заслон наш слон. 💪
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06.05.2025 14:23 Ответить
ех, 2 б дрончика, а краще 5..., але, все одно, молодці...
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06.05.2025 14:35 Ответить
Заслон з РЛС, вийшов ще той…
Можемо, їм ще, пафтаріть!?!?!
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06.05.2025 14:47 Ответить
Може треба було, спочатку, лупанути тягача? А потім, вже нерухомого, росхєрачити той "Заслон" на шмаття.
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06.05.2025 15:09 Ответить
Тягачів на болотах як гівна. А ******** та потужних RF DSP, FPGA, SiC і GaN транзисторів навпаки. Виробляються і поставляються тільки виключно США. І стандарти ITAR на такі компоненти дуже суворі. Їх з мобілок чи стиралок не навиколупуєшь. Та ще ж до того купа указів Байдена, починаючи з №14066 від 11.03.2022.
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06.05.2025 15:26 Ответить
Я бачив багато дорожнього пилу з-під коліс, але якось не бачив враження. Хтось може вказати мітку часу на відео, де це видно?
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06.05.2025 15:10 Ответить
Друга половина відео - підліт дрону і влучання. Ви на Нокіа 3110 відео дивились?
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06.05.2025 15:17 Ответить
Nokia 0001 😂 Я побачив вибух прямо ЗА транспортером, але продовжив, не знижуючи швидкість. Тому я сумніваюся, що завдано суттєвої шкоди.
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06.05.2025 15:24 Ответить
 
 