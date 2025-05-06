Перше зафіксоване ураження російської корабельної РЛС "Заслон", встановленої на колісне шасі. ВIДЕО

Оператори дронів із 413-о батальйону Сил безпілотних систем уразили унікальну ворожу корабельну РЛС "Заслон", яку окупанти встановили на вантажівку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Виявляється, що "Заслон" - це унікальна корабельна радіолокаційна станція, яка виявляє цілі на відстані до 300 км, одночасно супроводжує до 200 обʼєктів і, схоже, жодного разу ще не була уражена за весь час війни", - зазначається у коментарі до відео.

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РЛС "Заслон" - російський трикоординатний корабельний багатофункціональний радіолокаційний комплекс нового покоління. Призначений для моніторингу надводної, повітряної та радіотехнічної обстановки, постановки активних та пасивних перешкод, наведення зенітних керованих ракет, а також управління вогнем артилерії. РЛС "Заслон" - це сукупність різних модульних систем, інтегрованих у баштово-щоглову надбудову корабля. Встановлюється на новітні кораблі класу "корвет" ВМФ Росії.

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