Перше зафіксоване ураження російської корабельної РЛС "Заслон", встановленої на колісне шасі. ВIДЕО
Оператори дронів із 413-о батальйону Сил безпілотних систем уразили унікальну ворожу корабельну РЛС "Заслон", яку окупанти встановили на вантажівку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Виявляється, що "Заслон" - це унікальна корабельна радіолокаційна станція, яка виявляє цілі на відстані до 300 км, одночасно супроводжує до 200 обʼєктів і, схоже, жодного разу ще не була уражена за весь час війни", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+6 Зэлэный_Змий
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+4 Dima30
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Подивіться на фотку будьякої "наземної" РЛС. Там антена піднімається вгору на спеціальній мачті. Тому шо на відміну від моря земля не така вже й рівна. Тож всі наземні РЛС піднімають антену повище. А куди ви будете світити корабельним радаром з шасі смеча? В стінку окопа?
І ви змішуєте два різних питання - "корвети та фрегати нам в найближчі десять років нафіг не потрібні." і забивання цвяхів мікроскопом.
Patriot РЛС AN/MSQ-65
IRIS-T TRML-4D
1. Там таки є спеціальний механізм, який піднімає ту антену.
2. Петріот - це в першу чергу ПРО. Тобто збивати балістику, яка валиться прямо зверху під кутом близьким до 90. Нема потреби піднімати високо антену для відслідковування неба прямо над головою. В корабельної антени взагалі в таких кутах мертва зона. І до сраки буде заміняти на неї станцію від петріота.
Patriot ПВО. Виробник Raytheon, покупець U.S. Armed Forces, вважають саме так.
ПРО це Ground-based Midcourse Defense (GMD), THAAD, AN/SPY-1 та Aegis Combat System. Останні до речі мають можливість наземного розташування. Є у Румунії та Польши. Японці теж хотіли, але бабла зажали. Дебіли. У нас набагато скромніші РЛС заказані. На тягач Смерча влізе. Генератор правда знадобиться окремо возити. Але за 3+ років можна було все вирішити.
P.S. ти, сподіваюся, розумієш що на вежі антена для зв'язку.
Жодного відношення до радіолокації не має?
Корабельна антена бачить на 400+ км, а не над собою. Але і над собою побачить якщо її розташувати під відповідним кутом, який до речи можна змінювати - у Смерча навіть механізація под це є.
Замінювати станцію Patriot не потрібно. Коли вона є. А якщо нема (Європейцям самім вкрай потрібно) - то можна використати корабельні. Самі пускові установки коштують копійки і робляться за тиждень.
Ніякого!
Можемо, їм ще, пафтаріть!?!?!
ОСЛІВ маєш на увазі?
У нас таке теж є - КрАЗ-7634HE. Але нікому воно не потрібне.
Я тобі прямо кажу - НЕМАЄ тягачів - бо появилися осли...
Любому тупому зрозуміло - що в 2022 році були і "ВІТЯЗі" біля Києва, але ослів НЕБУЛО - бо чого?
Бо НЕМАЄ - УСЬО - закінчилися твої камази мази білази...
Більше не пиши мені ахінеї.
Не рухомий!
В наш час це не "прокатує"....
Є випромінювання - летить одразу і не одне летить!