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Новини Відео Знищення російської техніки
6 023 39

Перше зафіксоване ураження російської корабельної РЛС "Заслон", встановленої на колісне шасі. ВIДЕО

Оператори дронів із 413-о батальйону Сил безпілотних систем уразили унікальну ворожу корабельну РЛС "Заслон", яку окупанти встановили на вантажівку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Виявляється, що "Заслон" - це унікальна корабельна радіолокаційна станція, яка виявляє цілі на відстані до 300 км, одночасно супроводжує до 200 обʼєктів і, схоже, жодного разу ще не була уражена за весь час війни", - зазначається у коментарі до відео.

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РЛС "Заслон" - російський трикоординатний корабельний багатофункціональний радіолокаційний комплекс нового покоління. Призначений для моніторингу надводної, повітряної та радіотехнічної обстановки, постановки активних та пасивних перешкод, наведення зенітних керованих ракет, а також управління вогнем артилерії. РЛС "Заслон" - це сукупність різних модульних систем, інтегрованих у баштово-щоглову надбудову корабля. Встановлюється на новітні кораблі класу "корвет" ВМФ Росії.

Дивіться: Троє окупантів у російських новітніх, експериментальних плащах-невидимках йдуть дорогою. ВIДЕО

Автор: 

РЛС (59) технології (819) дрони (4762) Сили безпілотних систем (96)


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Топ коментарі
+6
Мені це бачиться більше жестом відчаю аніж винахідливістю.
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06.05.2025 14:13
+4
гарна новина, з іншого боку насторожує винахідливість ворога..
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06.05.2025 14:10
+4
Походу з ППО і РЛС в кацапів зовсім погано, коли вони морські радари замість кораблів на тачанки лампічать...
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06.05.2025 14:12
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06.05.2025 14:08 Відповісти
гарна новина, з іншого боку насторожує винахідливість ворога..
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06.05.2025 14:10 Відповісти
Мені це бачиться більше жестом відчаю аніж винахідливістю.
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06.05.2025 14:13 Відповісти
Це дуже розумно. Я ще у березні 2022 писав, що потрібно РЛС з законтрактованих у Великій Британії і Туреччині військових кораблів забрати і поставити на шасі Смерча чи Точки-У. Ті корвети та фрегати нам в найближчі десять років нафіг не потрібні. А новітні 3Д-АФАР радари, на порядок дорожчі і могутніші за Patriot i IRIS-T, дуже потрібні.
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06.05.2025 15:17 Відповісти
Афігєть як розумно! Просрати дорогущу корабельну РЛС просто в полі.
Подивіться на фотку будьякої "наземної" РЛС. Там антена піднімається вгору на спеціальній мачті. Тому шо на відміну від моря земля не така вже й рівна. Тож всі наземні РЛС піднімають антену повище. А куди ви будете світити корабельним радаром з шасі смеча? В стінку окопа?
І ви змішуєте два різних питання - "корвети та фрегати нам в найближчі десять років нафіг не потрібні." і забивання цвяхів мікроскопом.
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06.05.2025 15:24 Відповісти
Не мелить пурги. Їй боляче.
Patriot РЛС AN/MSQ-65


IRIS-T TRML-4D
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06.05.2025 15:33 Відповісти
Блін, ну не тупіть же.
1. Там таки є спеціальний механізм, який піднімає ту антену.
2. Петріот - це в першу чергу ПРО. Тобто збивати балістику, яка валиться прямо зверху під кутом близьким до 90. Нема потреби піднімати високо антену для відслідковування неба прямо над головою. В корабельної антени взагалі в таких кутах мертва зона. І до сраки буде заміняти на неї станцію від петріота.
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06.05.2025 15:59 Відповісти
Нема. Був у https://thaidefense-news.blogspot.com/2020/07/airbus-defence-and-space-trml-3d32.html TRML-3D/32 яка не АФАР і без GaN. Я говорив про ******* і потужні РЛС.
Patriot ПВО. Виробник Raytheon, покупець U.S. Armed Forces, вважають саме так.
ПРО це Ground-based Midcourse Defense (GMD), THAAD, AN/SPY-1 та Aegis Combat System. Останні до речі мають можливість наземного розташування. Є у Румунії та Польши. Японці теж хотіли, але бабла зажали. Дебіли. У нас набагато скромніші РЛС заказані. На тягач Смерча влізе. Генератор правда знадобиться окремо возити. Але за 3+ років можна було все вирішити.
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06.05.2025 16:23 Відповісти
Ну ось ********** РЛС Кольчуга. Теж піднімає антену повище.
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06.05.2025 16:30 Відповісти
Це лайно навіть не мамонта, а динозаврів. Хто в світи купив хоч одну штуку *********** РЛС
P.S. ти, сподіваюся, розумієш що на вежі антена для зв'язку.
Жодного відношення до радіолокації не має?
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06.05.2025 16:41 Відповісти
І шо із того, шо ви понаписували, є корабельним радаром, переставленим на якогось тягача?
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06.05.2025 17:06 Відповісти
>>В корабельної антени взагалі в таких кутах мертва зона. І до сраки буде заміняти на неї станцію від петріота.

Корабельна антена бачить на 400+ км, а не над собою. Але і над собою побачить якщо її розташувати під відповідним кутом, який до речи можна змінювати - у Смерча навіть механізація под це є.
Замінювати станцію Patriot не потрібно. Коли вона є. А якщо нема (Європейцям самім вкрай потрібно) - то можна використати корабельні. Самі пускові установки коштують копійки і робляться за тиждень.
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06.05.2025 16:37 Відповісти
На 300 км бачить П-18 якій скоро сто років буде. До чого тут це? Ви пропонуєте виковирювати дорогущу, непристосовану для такого використання станцію, пхати її на якесь всрате, не пристосоване до цього шасі. А нафіга? Тому що так зробили кацапи? Може ЗСУ і на віслюків пересадити?
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06.05.2025 17:05 Відповісти
Ось як виглядає РЛС для виявлення низьколетячих цілей з комплексу Бук. Відчуваєте різницю?
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06.05.2025 16:13 Відповісти
Яке відношення має старе кацапське лайно до ******** і потужних РЛС?
Ніякого!
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06.05.2025 16:25 Відповісти
в них від 25- до 15 подібних рлс е але на баржах це з якоїсь недобудови зкрутили ну і присобчили на ходову але як її інтегрувати до ппо а живлення а інщі речі і це свідчить що рлс їм ми так по вибили якщо вони подібним займаются а не заміняють рлс на резервні чи то нові серійні зразки
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06.05.2025 15:45 Відповісти
БТР з корабельною зеніткою - ще в березні 2023 року склепали...
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06.05.2025 14:16 Відповісти
який в сраку бтр маталигу а там вага ау за 3 тонни матлига бідося від такого рукодупства відкине лапті
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06.05.2025 15:48 Відповісти
Походу з ППО і РЛС в кацапів зовсім погано, коли вони морські радари замість кораблів на тачанки лампічать...
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06.05.2025 14:12 Відповісти
Типовий, стандартний ГОМОСЕКА ("homosexual")
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06.05.2025 15:57 Відповісти
а може і не уражено
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06.05.2025 14:18 Відповісти
Апаратуру СВЧ покрошило вибухом. РЛС в капітальний ремонт ( в кращому випадку).
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06.05.2025 14:27 Відповісти
Заслон наш слон. 💪
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06.05.2025 14:23 Відповісти
ех, 2 б дрончика, а краще 5..., але, все одно, молодці...
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06.05.2025 14:35 Відповісти
Заслон з РЛС, вийшов ще той…
Можемо, їм ще, пафтаріть!?!?!
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06.05.2025 14:47 Відповісти
Може треба було, спочатку, лупанути тягача? А потім, вже нерухомого, росхєрачити той "Заслон" на шмаття.
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06.05.2025 15:09 Відповісти
Тягачів на болотах як гівна. А ******** та потужних RF DSP, FPGA, SiC і GaN транзисторів навпаки. Виробляються і поставляються тільки виключно США. І стандарти ITAR на такі компоненти дуже суворі. Їх з мобілок чи стиралок не навиколупуєшь. Та ще ж до того купа указів Байдена, починаючи з №14066 від 11.03.2022.
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06.05.2025 15:26 Відповісти
Яких тягачів як овна?
ОСЛІВ маєш на увазі?
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06.05.2025 15:59 Відповісти
МАЗ-543М, КАМАЗ-6350, МЗКТ-6002.
У нас таке теж є - КрАЗ-7634HE. Але нікому воно не потрібне.
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06.05.2025 16:57 Відповісти
Для чого ти мені розповідаєш марки вантажівок?
Я тобі прямо кажу - НЕМАЄ тягачів - бо появилися осли...
Любому тупому зрозуміло - що в 2022 році були і "ВІТЯЗі" біля Києва, але ослів НЕБУЛО - бо чого?
Бо НЕМАЄ - УСЬО - закінчилися твої камази мази білази...
Більше не пиши мені ахінеї.
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06.05.2025 17:05 Відповісти
Я бачив багато дорожнього пилу з-під коліс, але якось не бачив враження. Хтось може вказати мітку часу на відео, де це видно?
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06.05.2025 15:10 Відповісти
Друга половина відео - підліт дрону і влучання. Ви на Нокіа 3110 відео дивились?
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06.05.2025 15:17 Відповісти
Nokia 0001 😂 Я побачив вибух прямо ЗА транспортером, але продовжив, не знижуючи швидкість. Тому я сумніваюся, що завдано суттєвої шкоди.
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06.05.2025 15:24 Відповісти
Так ударили в радар, а не тягач, чому б йому зупинятись?
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06.05.2025 15:28 Відповісти
👍
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06.05.2025 15:41 Відповісти
Рухомий!
Не рухомий!
В наш час це не "прокатує"....
Є випромінювання - летить одразу і не одне летить!
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06.05.2025 15:35 Відповісти
А тим часом русня знищила наш хімарс. В соцмережах вже викладають відео. Знищили за 30 кілометрів від ЛБЗ за допомогою FPV-дрону.
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06.05.2025 17:06 Відповісти
Навіть якшо так. Як це відміняє знищення РЛС? "А у вас нєгров лінчуут"(С)?
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06.05.2025 17:08 Відповісти
Це Ви для чого написали? Де у мене в коментарі написано про "відміняє знищення"???
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06.05.2025 17:09 Відповісти
 
 