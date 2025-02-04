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Новини
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Знищення рідкісного російського розвідувального БПЛА "Мерлін-ВР" за допомогою зенітного дрона. ВIДЕО

Оператор зенітного дрона-камікадзе із 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади знищив російський експерементальний розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На відео, за мить до атаки, на ворожому безпілотнику можна розгледіти тінь від українського дрона та написи "3 ак" та "3 ак 85 Бр".

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знищення ворожого безпілотника зенітним дроном

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"Збито ще один рідкісний російський розвідБПЛА. Воїни Horizon group 81 ОАеМБр вполювали у нашому небі ворожий розвідувальний дрон Мєрлін-ВР", - зазначається у дописі до відео.

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"Мерлін-ВР" - російський експериментальний безпілотний літальний апарат. Призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному та напівавтоматичному режимах. Розробником заявлено, що апарат має гібридний двигун, що дає "невелику акустичну помітність". Але у збитому, на початку червня 2022 року ЗСУ під час російської агресії проти України, апараті ніяких гібридних технологій у дроні не знайдено, лише звичайний двигун. Також в апараті було встановлено тепловізійну оптику французького виробництва Lynred (Ulis) PICO1024 та в якості баку для палива була встановлено звичайну пластикову каністру з ручкою.

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Автор: 

армія рф (17833) зброя (7535) розвідка (3881) росія (66070) технології (837) 81 окрема аеромобільна бригада (70) дрони (4909)


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Топ коментарі
+10
Респект!...
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04.02.2025 15:18 Відповісти
+2
А що поробиш? InGaAs 25 микрокельвінів мікроболометер, 1024*768 30-120 Гц. Китайці таке років через 20 освоїти зможуть. У кого, як не у французів купувати.
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04.02.2025 15:33 Відповісти
+1
А на камеру заднього виду грошенят зажилили.
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04.02.2025 15:19 Відповісти
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04.02.2025 15:18 Відповісти
А на камеру заднього виду грошенят зажилили.
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04.02.2025 15:19 Відповісти
А французи тіпа не знають - куди прямує їхня оптіка...
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04.02.2025 15:21 Відповісти
Якщо через четверті країни - то ні.
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04.02.2025 15:26 Відповісти
Завжди можливо пробити покупця і якщо воно замовляє більше ніж потрібно для його виробництва то вже підозріла операція... багато чого можливо зробити та хто цим переймається...
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04.02.2025 15:31 Відповісти
Успішний бізнес зростає. Ви хочете заборонити всім пов'язаним з оптикою бізнесам бути успішними?
Завжди можна розкидати велику партію на дрібні замовлення десяткам крихітних фірмочок-одноденок.
Ось тут і можна було б спрацювати: не продавати товари подвійного призначення компаніям, зареєстрованим менш ніж рік тому, наприклад.
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04.02.2025 15:36 Відповісти
Ну їх вірмени купують. В 40 разів закупівлі мікроелектроніки зросли з 2022 року. Всім, навіть французам, відомо, що Вірменія надпотужна електронна країна. Тисячами виготовляють БПЛА с надшвидкими малошумними болометрами великої роздільної здатності для захисту ************ садів від крадіжок. Тільки Вірменії потрібно тисячі таких БПЛА на рік. А ще додати експорт до Азербайджану і Грузії.
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04.02.2025 16:09 Відповісти
Ты если придёшь на рынок и будешь покупать 20 кг мяса, сильно ли продавец будет интересоваться сможешь ли ты его сам съесть и откажется тебе продавать из-за беспокойства как бы у тебя лицо не треснуло?
Ну или наоборот, если ты торгуешь мясом, а кто-то будет у тебя покупать.
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04.02.2025 16:10 Відповісти
В том то и дело, что это не мясо, а узконаправленный механизм и где его могут применять производители точно знают и когда у них покупает контора Рога и Копыта за бешеные деньги большими партиями или даже известный производитель всегда можно эту опцию промониторить и не допустить продажу... Но деньги важнее... Так они и атомную бомбу частями продадут...
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04.02.2025 20:38 Відповісти
Карл Маркс "Капитал"
Цитата:
"Обеспечте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотябы под страхом виселицы"
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05.02.2025 06:18 Відповісти
А що поробиш? InGaAs 25 микрокельвінів мікроболометер, 1024*768 30-120 Гц. Китайці таке років через 20 освоїти зможуть. У кого, як не у французів купувати.
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04.02.2025 15:33 Відповісти
Ще б було чудово розробити дрони щоб полювати на шахеди... шахеди повільні 180 км/год , дешевих зразків з 260 км/год є багато в світі, могли б реально їх підривати...
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04.02.2025 16:22 Відповісти
 
 