Знищення рідкісного російського розвідувального БПЛА "Мерлін-ВР" за допомогою зенітного дрона. ВIДЕО

Оператор зенітного дрона-камікадзе із 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади знищив російський експерементальний розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На відео, за мить до атаки, на ворожому безпілотнику можна розгледіти тінь від українського дрона та написи "3 ак" та "3 ак 85 Бр".

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"Збито ще один рідкісний російський розвідБПЛА. Воїни Horizon group 81 ОАеМБр вполювали у нашому небі ворожий розвідувальний дрон Мєрлін-ВР", - зазначається у дописі до відео.

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"Мерлін-ВР" - російський експериментальний безпілотний літальний апарат. Призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному та напівавтоматичному режимах. Розробником заявлено, що апарат має гібридний двигун, що дає "невелику акустичну помітність". Але у збитому, на початку червня 2022 року ЗСУ під час російської агресії проти України, апараті ніяких гібридних технологій у дроні не знайдено, лише звичайний двигун. Також в апараті було встановлено тепловізійну оптику французького виробництва Lynred (Ulis) PICO1024 та в якості баку для палива була встановлено звичайну пластикову каністру з ручкою.

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