Знищення рідкісного російського розвідувального БПЛА "Мерлін-ВР" за допомогою зенітного дрона. ВIДЕО
Оператор зенітного дрона-камікадзе із 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади знищив російський експерементальний розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На відео, за мить до атаки, на ворожому безпілотнику можна розгледіти тінь від українського дрона та написи "3 ак" та "3 ак 85 Бр".
"Збито ще один рідкісний російський розвідБПЛА. Воїни Horizon group 81 ОАеМБр вполювали у нашому небі ворожий розвідувальний дрон Мєрлін-ВР", - зазначається у дописі до відео.
"Мерлін-ВР" - російський експериментальний безпілотний літальний апарат. Призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному та напівавтоматичному режимах. Розробником заявлено, що апарат має гібридний двигун, що дає "невелику акустичну помітність". Але у збитому, на початку червня 2022 року ЗСУ під час російської агресії проти України, апараті ніяких гібридних технологій у дроні не знайдено, лише звичайний двигун. Також в апараті було встановлено тепловізійну оптику французького виробництва Lynred (Ulis) PICO1024 та в якості баку для палива була встановлено звичайну пластикову каністру з ручкою.
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