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Орбан уникнув відповіді, чи особисто вважає РФ агресором: Залишимо оцінку історикам

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вважати Росію державою-агресором є офіційною позицією Європейського Союзу. Однак він уникнув відповіді на питання, чи особисто поділяє таку думку, бо "історія розсудить".

Про це він сказав в інтервʼю Neue Zürcher Zeitung, інформує Цензор.НЕТ.

"Це офіційна позиція Європейського Союзу. Я лояльний до неї", - заявив Орбан.

На уточнення журналіста, чи особисто він дотримується інакшої позиції, той запропонував "залишити оцінку історикам".

"Я політик, і у нас є рішення ЄС. Воно зобов'язує мене говорити про "російську агресію", - додав Орбан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Без переговорів Україна стане "Афганістаном" Європи, - Орбан

Він додав, що для встановлення миру в Україні потрібен президент США Дональд Трамп.

"Коли ви стикаєтеся з Гордієвим вузлом, ви повинні його розрубати. Потрібна сильна людина з мечем. Більше не йдеться про те, які в нас ідеї. Трампу потрібно сісти за стіл переговорів із Росією та Україною і сказати їм: "Хлопці, укладімо перемир'я. Це єдиний шлях", - сказав він.

Орбан також заявив, що Угорщині не буде важко підтримувати хороші відносини з Пекіном і Вашингтоном.

"З Росією складніше. Ми хотіли б зберегти всі ділові відносини відкритими. Однак ЄС виступає проти цього. Позиція США наразі залишається неясною. Нам доведеться почекати ще трохи", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції ЄС проти РФ - це погано, але якщо Трамп їх запровадить - це добре, - Орбан

Автор: 

Угорщина (2337) росія (66070) Євросоюз (13665) Віктор Орбан (573)


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Топ коментарі
+6
Демократично вибраний мудрим мадярським народом продажний поц.
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03.02.2025 17:00 Відповісти
+6
Тут не історики мають казати, а лікарі психіатри.
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03.02.2025 17:03 Відповісти
+5
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03.02.2025 17:08 Відповісти
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В - відсмоктав.
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03.02.2025 16:54 Відповісти
- Нет ли у вас случайно при себе ремня, чтобы я мог со всем этим покончить?

- С большим удовольствием могу вам услужить, - ответил Швейк, снимая свой ремень. - Я ещё ни разу не видел, как вешаются в одиночке на ремне…
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03.02.2025 16:55 Відповісти
козел...
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03.02.2025 16:58 Відповісти
Демократично вибраний мудрим мадярським народом продажний поц.
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03.02.2025 17:00 Відповісти
Тут не історики мають казати, а лікарі психіатри.
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03.02.2025 17:03 Відповісти
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03.02.2025 17:08 Відповісти
О эта еще голова говяжья
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03.02.2025 17:22 Відповісти
А ***** прекрасно знає шо буде собаці яка б почала гавкати на хазяїна
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03.02.2025 17:40 Відповісти
Надеется на Трампа.
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03.02.2025 17:55 Відповісти
Тяжка у нього доля. Але ж пам'ятає 56-й - европеців не боїться, а тільки парашу і Гамерику. Битий собака, скавулить від згадок.
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03.02.2025 18:05 Відповісти
а історію пишуть переможці
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03.02.2025 19:07 Відповісти
100% !
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03.02.2025 19:43 Відповісти
Вся фашиська проросійска гидота хвалить Трампа... Але у дебілів то зветься - "прікритіє"
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03.02.2025 19:42 Відповісти
 
 