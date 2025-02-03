Орбан уникнув відповіді, чи особисто вважає РФ агресором: Залишимо оцінку історикам

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вважати Росію державою-агресором є офіційною позицією Європейського Союзу. Однак він уникнув відповіді на питання, чи особисто поділяє таку думку, бо "історія розсудить".

Про це він сказав в інтервʼю Neue Zürcher Zeitung, інформує Цензор.НЕТ.

"Це офіційна позиція Європейського Союзу. Я лояльний до неї", - заявив Орбан.

На уточнення журналіста, чи особисто він дотримується інакшої позиції, той запропонував "залишити оцінку історикам".

"Я політик, і у нас є рішення ЄС. Воно зобов'язує мене говорити про "російську агресію", - додав Орбан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Без переговорів Україна стане "Афганістаном" Європи, - Орбан

Він додав, що для встановлення миру в Україні потрібен президент США Дональд Трамп.

"Коли ви стикаєтеся з Гордієвим вузлом, ви повинні його розрубати. Потрібна сильна людина з мечем. Більше не йдеться про те, які в нас ідеї. Трампу потрібно сісти за стіл переговорів із Росією та Україною і сказати їм: "Хлопці, укладімо перемир'я. Це єдиний шлях", - сказав він.

Орбан також заявив, що Угорщині не буде важко підтримувати хороші відносини з Пекіном і Вашингтоном.

"З Росією складніше. Ми хотіли б зберегти всі ділові відносини відкритими. Однак ЄС виступає проти цього. Позиція США наразі залишається неясною. Нам доведеться почекати ще трохи", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції ЄС проти РФ - це погано, але якщо Трамп їх запровадить - це добре, - Орбан