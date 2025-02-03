Без переговорів Україна стане "Афганістаном" Європи, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що без мирних переговорів Україна ризикує перетворитися на "Афганістан" для Європейського Союзу.

Про це він сказав в інтерв’ю швейцарському виданню Neue Zürcher Zeitung, інформує Цензор.НЕТ.

На його думку, Захід припустився "великої помилки", коли в лютому 2022 року почав підтримувати Київ, замість того щоб ізолювати конфлікт і негайно домагатися мирних перемовин.

"Від самого початку було зрозуміло, що перемога України неможлива, якщо ми не почнемо повномасштабну війну. Це не було варіантом. Єдиний спосіб допомогти Україні сьогодні - це припинення вогню і мир", - сказав прем’єр.

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Орбан також заявив, що навіть безпекові гарантії Заходу та постачання зброї не змінять ситуацію через нестачу українських військових.

"Жодної зброї було б недостатньо. Захід може виграти цю війну, тільки якщо відправить в Україну своїх солдатів. А ми це виключили. В українців просто не вистачає солдатів. Ось чому зараз потрібен Трамп", - додав він.

Він заперечив твердження, що Володимир Путін не зупиниться після захоплення українських територій.

"Ніхто не знає, що відбувається в голові Путіна. Немає сенсу спекулювати. Але нам зараз потрібна дипломатія. Європейці вважають, що морально не вести переговори. Це абсурд! Це те, що ви повинні робити на війні! Інакше вона буде продовжуватися на знищення, і Україна стане Афганістаном Європейського Союзу", - заявив Орбан.

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