Без переговорів Україна стане "Афганістаном" Європи, - Орбан
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що без мирних переговорів Україна ризикує перетворитися на "Афганістан" для Європейського Союзу.
Про це він сказав в інтерв’ю швейцарському виданню Neue Zürcher Zeitung, інформує Цензор.НЕТ.
На його думку, Захід припустився "великої помилки", коли в лютому 2022 року почав підтримувати Київ, замість того щоб ізолювати конфлікт і негайно домагатися мирних перемовин.
"Від самого початку було зрозуміло, що перемога України неможлива, якщо ми не почнемо повномасштабну війну. Це не було варіантом. Єдиний спосіб допомогти Україні сьогодні - це припинення вогню і мир", - сказав прем’єр.
Орбан також заявив, що навіть безпекові гарантії Заходу та постачання зброї не змінять ситуацію через нестачу українських військових.
"Жодної зброї було б недостатньо. Захід може виграти цю війну, тільки якщо відправить в Україну своїх солдатів. А ми це виключили. В українців просто не вистачає солдатів. Ось чому зараз потрібен Трамп", - додав він.
Він заперечив твердження, що Володимир Путін не зупиниться після захоплення українських територій.
"Ніхто не знає, що відбувається в голові Путіна. Немає сенсу спекулювати. Але нам зараз потрібна дипломатія. Європейці вважають, що морально не вести переговори. Це абсурд! Це те, що ви повинні робити на війні! Інакше вона буде продовжуватися на знищення, і Україна стане Афганістаном Європейського Союзу", - заявив Орбан.
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на балатоні можна пиратити. і на дунаї.
Води по коліно. Пройшли метрів за 300, поки не було погруди.
От вам і відпочинок. Поряд були єстонці, і коли ми сказали з куди , вони
здивувались-" І Ви проміняли дніпровскі пісочні пляжі на це "болото"!
куйло точно його не обирав премьер-міністром
Прем'єр-міністр Угорщини (угор. Magyarország kormányfője (Miniszterelnök)) - глава уряду Угорщини. Обирається парламентом на пропозицію президента республики. Прем'єр-міністром призначається лідер партії, яка на виборах більшість місць у парламенті чи партії, здатної сформувати парламентську коаліцію.
ти ж сам пишеш - "народ Угорщини вибрав орбана для виконання ролі"
профілактичну бесіду треба проводити з народом Угорщини - а саме - з чиєї Європейської кормушки вони їдять
Головне тільки, щоб з квитком в один кінець.
Цікаво під яким псевдонімом ти значишся у фсб не "Обранная" ?
Підскажить будь ласка,де Україна перемогла?Ми вже не втрачаємо кожен день села?
-Ми тєбє заплатім міліарди за нашу поддержку в ЄС,вот аванс адін лярд.
-спасіба,токо што мнє сказать сваім вєнграм,ані же паймут што я поц,взяточник і хєр сабачій...
-а ти ім скажи што у нас єсть дагаварьоность што я тєбє атдам Закарпатьє,тіпа ти борєшся за зємлю всьо такоє...
-а ви нам дєсьвітєльно дадітє Закарпатьє?
-ти чє,падла,******** чьо лі?Тєбє што главноє,бабкі ілі Закарпатьє?Обь твая мать...
-деньгі,канєчна.Деньгі маї,а Закарпатьє обчєє...
Так вони і ізолювали його. Тупо морозилися і нічим не допомагали. Бо чекали, що Україна програє, щоб потім знов з кацапами торгувати. Були з іхнього боку якісь спроби "домагатися мирних переговорів"? Окрім триндєжа шольца та макрона з ****** я щось нічого більше не пригадую.
Если всё так и продолжится, то без переговоров Соссия развалится , как развалился совок