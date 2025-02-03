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Без переговорів Україна стане "Афганістаном" Європи, - Орбан

Угорщина підтримає санкції проти РФ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що без мирних переговорів Україна ризикує перетворитися на "Афганістан" для Європейського Союзу.

Про це він сказав в інтерв’ю швейцарському виданню Neue Zürcher Zeitung, інформує Цензор.НЕТ.

На його думку, Захід припустився "великої помилки", коли в лютому 2022 року почав підтримувати Київ, замість того щоб ізолювати конфлікт і негайно домагатися мирних перемовин.

"Від самого початку було зрозуміло, що перемога України неможлива, якщо ми не почнемо повномасштабну війну. Це не було варіантом. Єдиний спосіб допомогти Україні сьогодні - це припинення вогню і мир", - сказав прем’єр.

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Орбан також заявив, що навіть безпекові гарантії Заходу та постачання зброї не змінять ситуацію через нестачу українських військових.

"Жодної зброї було б недостатньо. Захід може виграти цю війну, тільки якщо відправить в Україну своїх солдатів. А ми це виключили. В українців просто не вистачає солдатів. Ось чому зараз потрібен Трамп", - додав він.

Він заперечив твердження, що Володимир Путін не зупиниться після захоплення українських територій.

"Ніхто не знає, що відбувається в голові Путіна. Немає сенсу спекулювати. Але нам зараз потрібна дипломатія. Європейці вважають, що морально не вести переговори. Це абсурд! Це те, що ви повинні робити на війні! Інакше вона буде продовжуватися на знищення, і Україна стане Афганістаном Європейського Союзу", - заявив Орбан.

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Автор: 

Віктор Орбан (573) війна в Україні (4731)


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Топ коментарі
+18
Орган вже перетворює Угорщину на Сомалі. Без виходу до моря чи океану. Навіть піратством не позайматися буде.
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03.02.2025 13:11 Відповісти
+10
Ідіот.
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03.02.2025 13:13 Відповісти
+9
Воно надіється урвати Закарпаття за допомогою кацапні.
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03.02.2025 13:15 Відповісти
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Орган вже перетворює Угорщину на Сомалі. Без виходу до моря чи океану. Навіть піратством не позайматися буде.
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03.02.2025 13:11 Відповісти
ну чому ж?
на балатоні можна пиратити. і на дунаї.
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03.02.2025 13:36 Відповісти
Балатон то внутрішня калюжа мадярів. А на Дунаї нехай. Дунай пропливає через столиці чотирьох зайвих в Євросоюзі країн.
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03.02.2025 13:59 Відповісти
Був на Балатоні, на східньому березі. Захотіли пірнутися у воду,а там .....
Води по коліно. Пройшли метрів за 300, поки не було погруди.
От вам і відпочинок. Поряд були єстонці, і коли ми сказали з куди , вони
здивувались-" І Ви проміняли дніпровскі пісочні пляжі на це "болото"!
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03.02.2025 14:15 Відповісти
Циганістан Європи))
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04.02.2025 17:29 Відповісти
якби це мудло-єдло сиділо б на іншому боці кордону з Україною, - вже давно б посилало своїх вояків вбивати мирних жінок та дітей... навіть без переговорів з уйлом...
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03.02.2025 13:12 Відповісти
Ідіот.
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03.02.2025 13:13 Відповісти
Ні,він просто виконує надану йому роль.
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03.02.2025 13:34 Відповісти
ким надану?
куйло точно його не обирав премьер-міністром
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03.02.2025 13:53 Відповісти
Мені прикро усвідомлювати,що ви зареєстровані тут з 14 року(я теж почав з 14 року політикой цікавитись),а досі не усвідомили,що керівники усіх країн у договорняках друг з другом і розігрують перед нами політичний цирк.Ось наприклад до деяких дійшло.
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03.02.2025 14:05 Відповісти
питання конкретно по орбану - а саме він обраний народом Угорщини
Прем'єр-міністр Угорщини (угор. Magyarország kormányfője (Miniszterelnök)) - глава уряду Угорщини. Обирається парламентом на пропозицію президента республики. Прем'єр-міністром призначається лідер партії, яка на виборах більшість місць у парламенті чи партії, здатної сформувати парламентську коаліцію.
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03.02.2025 14:20 Відповісти
Ну вибрали його,і що?Довго провести з ним профілактичну бесіду і надати йому роль,яку він буде виконувати.
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03.02.2025 14:24 Відповісти
що за загадки? хто має з ним провести профілактичну бесіду? народ Угорщини?
ти ж сам пишеш - "народ Угорщини вибрав орбана для виконання ролі"
профілактичну бесіду треба проводити з народом Угорщини - а саме - з чиєї Європейської кормушки вони їдять
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03.02.2025 14:45 Відповісти
Капець,прийдеться розжовувати.Венгерський народ вибрав його,щоб він піклувався за його інтереси,а гравці більш вищої категорії(так звані глобалісти),проводять з ним бесіду,вводять у курс справ і надають йому роль,яку він буде виконувати уже в іх інтересах.А якщо ні,то буде з ним як премьєр-міністром Великобрітанії Ліз Трасс,яка пробула на посаді всього два місяці і подала у відставку,звісно не з своєї волі.
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03.02.2025 15:13 Відповісти
От тоді будете сцятись
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03.02.2025 13:13 Відповісти
Воно надіється урвати Закарпаття за допомогою кацапні.
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03.02.2025 13:15 Відповісти
Орбан, ***дуй у Хантимансійськ. 🤢
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03.02.2025 13:14 Відповісти
О. Вітьку сподобається.

Головне тільки, щоб з квитком в один кінець.
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03.02.2025 13:38 Відповісти
З ****** і його режимом ніяких переговорів не буде.
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03.02.2025 13:15 Відповісти
А Орбан вже давно став мальчишем-плохішем Європи!
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03.02.2025 13:15 Відповісти
Іди у сраку, убога МУДЬЯРська свиня.
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03.02.2025 13:15 Відповісти
заткніть орбану ****, доки він не став як чаушеску
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03.02.2025 13:15 Відповісти
Уміє ж дурбецело вибрати приклад… Найсмішніше, що з того Афганістну в підсумку мусіли тікати спершу москалі, а тоді й гамерикани.
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03.02.2025 13:16 Відповісти
Гнида вонючая, путлеровский холуй, если ЕС не избавится от этого урода, то он, вместе с фицо, развалит всю Европу!
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03.02.2025 13:17 Відповісти
Помилка була тоді коли ви путіна в ясна всі цілували ще з 2008 року,коли він напав на Грузію.Ізолювати треба було двох недопалків з раші.
Цікаво під яким псевдонімом ти значишся у фсб не "Обранная" ?
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03.02.2025 13:17 Відповісти
Лайном смердючим з мадярії знов тхнуло
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03.02.2025 13:17 Відповісти
Україна вже перемогла і доведе війну до кінця визволивши усі свої території, а Афганістаном Європи стане кацапстан!
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03.02.2025 13:19 Відповісти
Україна вже перемогла
Підскажить будь ласка,де Україна перемогла?Ми вже не втрачаємо кожен день села?
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03.02.2025 13:37 Відповісти
Хто б 3,14дів тільки не європейська попрошайка яка за сумісництвом є повією *****.
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03.02.2025 13:23 Відповісти
Зараз почне "з штанів вискакувать": газ перекрили, а тепер і поставки нафти "загинаються"...
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03.02.2025 13:24 Відповісти
ПНХ змазка ***********
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03.02.2025 13:28 Відповісти
Перед повномасшабкою і путіна з орбаном була така розмова:
-Ми тєбє заплатім міліарди за нашу поддержку в ЄС,вот аванс адін лярд.
-спасіба,токо што мнє сказать сваім вєнграм,ані же паймут што я поц,взяточник і хєр сабачій...
-а ти ім скажи што у нас єсть дагаварьоность што я тєбє атдам Закарпатьє,тіпа ти борєшся за зємлю всьо такоє...
-а ви нам дєсьвітєльно дадітє Закарпатьє?
-ти чє,падла,******** чьо лі?Тєбє што главноє,бабкі ілі Закарпатьє?Обь твая мать...
-деньгі,канєчна.Деньгі маї,а Закарпатьє обчєє...
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03.02.2025 13:28 Відповісти
сіє хаос у ЕС
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03.02.2025 13:29 Відповісти
А якщо мадярам ще і дружбу перекрити, їх буде місяць корчити від ломки, а потім почнуть в людей потроху перетворюватися.
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03.02.2025 13:30 Відповісти
От мені цікаво - мнєніє губернатора кацапської провінції під назвою Модьороршаг когось турбує?
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03.02.2025 13:32 Відповісти
На його думку, Захід припустився "великої помилки", коли в лютому 2022 року почав підтримувати Київ, замість того щоб ізолювати конфлікт і негайно домагатися мирних перемовин.

Так вони і ізолювали його. Тупо морозилися і нічим не допомагали. Бо чекали, що Україна програє, щоб потім знов з кацапами торгувати. Були з іхнього боку якісь спроби "домагатися мирних переговорів"? Окрім триндєжа шольца та макрона з ****** я щось нічого більше не пригадую.
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03.02.2025 13:32 Відповісти
Є така думка, що в березні 2022 все могло припинитися
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03.02.2025 14:31 Відповісти
Ага, тільки Джонсон все зіпсував. Приїхав і наказав нашим продовжувати війну. А так вже про все домовилися - і про відмову від НАТО, і про скорочення армії, і про Крим, і про ще багато чого.
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03.02.2025 16:09 Відповісти
Хто там розказує що ***** не потрібні переговори і припинення вогню? Ось вам яскравий приклад що ***** зараз виклянчує і переговори і щоб Україна припинила вогонь. Орбан відкрито заявляє що ціль цих переговорів припинити допомогу Україні.
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03.02.2025 13:35 Відповісти
Заткніть вже хто-небудь цю жабу!..
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03.02.2025 13:51 Відповісти
Хай падло кацапське помацається та згадає Тріанонський договір
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03.02.2025 13:53 Відповісти
смердючий путлобот,таджикський "кінець" у твойому козлячому роті.
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03.02.2025 14:14 Відповісти
всі ********** намагаються схилити Україну до перемовин і щоб саме Україна прийшла з ініціативою і погодилася на всі умови *****. отже, справи у нього ідуть погано, якби воно не хорохорилося
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03.02.2025 14:09 Відповісти
))) А Угорщина впевнено йде до Сірії Європи...
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03.02.2025 14:17 Відповісти
Якщо Угорщіну такі виженуть з Євросоюзу, то вона просто повернеться до свого первісного стану - циганського табору у Європі.
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03.02.2025 14:37 Відповісти
Навіть не дивлячись на те що твердження правдиве, не *********** підстилці Орбану це озвучувати.
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03.02.2025 14:45 Відповісти
Чел просто говорит то что ему написали в Кремле.
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03.02.2025 14:47 Відповісти
Афганистаном станет Россия, а не Украина. Впрочем все российские говорящие жопы просто проецирует что произойдет с Россией на Украину и выдают это за великое благо для Украины, а на самом деле они спасают Россию.
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03.02.2025 14:46 Відповісти
мадярський "чорбан"-Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що без мирних переговорів Україна ризикує перетворитися на "Афганістан" для Європейського Союзу. а 3,14дерація перетвориться в позорний "совковий союз",котрий так і нічого не зміг добитися в Афганістані.за виключенням гробів ,могил на кладовищах ,вдів сиріт і калік...
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03.02.2025 15:19 Відповісти
А що не так з Афганістаном? Населення зростає. Ну, хіба...Безуглу і Безрукову забили би камінням, та й і вся печаль.
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03.02.2025 16:30 Відповісти
Без переговоров Украина станет "Афганистаном" для Соссии. Источник: я
Если всё так и продолжится, то без переговоров Соссия развалится , как развалился совок
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03.02.2025 19:18 Відповісти
 
 