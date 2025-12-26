Спецпризначенці "Альфи" СБУ знищили понад 500 одиниць російських систем ППО. ВIДЕО

Спецпризначенці підрозділу "Альфа" Служби безпеки України з початку повномасштабного вторгнення знищили понад 500 одиниць російських систем протиповітряної оборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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"Ми по-своєму "вітаємо" ворога з сьогоднішнім Днем ППО сухопутних військ рф. Адже з початку повномасштабного вторгнення, наші воїни спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України влаштували систематичне знищення "непробивного" повітряного щита ворога", - ідеться в повідомленні.

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Що саме знищили спецпризначенці СБУ

Серед уражених цілей – ключові елементи так званої "найсучаснішої російської ППО":

зенітно-ракетні системи великого і середнього радіуса дії С-400 і С-300,

зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1",

зенітно-ракетні комплекси "Бук-М2 / Бук-М3", "Тор-М2", "Оса" та "Стріла-10", а також

радіолокаційні станції,

командні пункти й

засоби виявлення, без яких ППО перетворюється на сліпу та нескоординовану систему.

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Забезпечили Deepstrike

Виконана робота має безперечну цінність: вона дозволила пробити коридори в багатошаровій системі російської протиповітряної оборони та забезпечити проходи для ударів українських далекобійних дронів углиб тилу противника –

по базах,

складах,

аеродромах та

інших військових цілях.

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