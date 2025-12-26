Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 202 070 осіб (+840 за добу), 11 459 танків, 35 509 артсистем, 23 804 бойові броньовані машиниа. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 202 070 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 25.12.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 202 070 (+840) осіб
- танків – 11 459 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 23 804 (+3) од.
- артилерійських систем – 35 509 (+74) од.
- РСЗВ – 1 579 (+0) од.
- засоби ППО – 1 264 (+1) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 95 334 (+537) од.
- крилаті ракети – 4 107 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 71 454 (+180) од.
- спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.
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