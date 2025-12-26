РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11791 посетитель онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
1 719 2

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 202 070 человек (+840 за сутки), 11 459 танков, 35 509 артсистем, 23 804 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 202 070 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 25.12.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 202 070 (+840) человек
  • танков – 11 459 (+3) единиц
  • боевых бронированных машин – 23 804 (+3) единицы
  • артиллерийских систем – 35 509 (+74) единиц
  • РСЗО – 1 579 (+0) единиц
  • средств ПВО – 1 264 (+1) единицы
  • самолетов – 434 (+0) единицы
  • вертолетов – 347 (+0) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 95 334 (+537) единицы
  • крылатых ракет – 4 107 (+0) единиц
  • кораблей / катеров – 28 (+0) единиц
  • подводных лодок – 2 (+0) единицы
  • автомобильной техник и автоцистерн – 71 454 (+180) единицы
  • специальной техники – 4 029 (+0) единиц.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский разведдрон "Князь Вещий Олег" уничтожен перехватчиком "Генерал Черешня AIR". ВИДЕО

Потери врага 25 декабря

Автор: 

армия РФ (21745) Генштаб ВС (7421) ликвидация (4206) уничтожение (8756)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Минув 4328 день москальсько-української війни.
261!! одиниця знищеної техніки та 840 чумардосів за день.
Арта та логістика супер - 74/180, броня присутня, люба ППО завжди файно.
Відбита чергова масована повітряна атака - 537! БПЛА.
Сукупна результативність ППО перевалила за 100 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 202 000 це більше ніж все населення Нижнього Новгорода, населення якого за 9 років зменшилось на 69000!
показать весь комментарий
26.12.2025 08:02 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2025 08:04 Ответить
 
 