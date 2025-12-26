Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 202 070 человек (+840 за сутки), 11 459 танков, 35 509 артсистем, 23 804 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 202 070 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 25.12.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 202 070 (+840) человек

танков – 11 459 (+3) единиц

боевых бронированных машин – 23 804 (+3) единицы

артиллерийских систем – 35 509 (+74) единиц

РСЗО – 1 579 (+0) единиц

средств ПВО – 1 264 (+1) единицы

самолетов – 434 (+0) единицы

вертолетов – 347 (+0) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 95 334 (+537) единицы

крылатых ракет – 4 107 (+0) единиц

кораблей / катеров – 28 (+0) единиц

подводных лодок – 2 (+0) единицы

автомобильной техник и автоцистерн – 71 454 (+180) единицы

специальной техники – 4 029 (+0) единиц.

