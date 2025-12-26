Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 202 070 человек (+840 за сутки), 11 459 танков, 35 509 артсистем, 23 804 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 202 070 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 25.12.25 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 202 070 (+840) человек
- танков – 11 459 (+3) единиц
- боевых бронированных машин – 23 804 (+3) единицы
- артиллерийских систем – 35 509 (+74) единиц
- РСЗО – 1 579 (+0) единиц
- средств ПВО – 1 264 (+1) единицы
- самолетов – 434 (+0) единицы
- вертолетов – 347 (+0) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 95 334 (+537) единицы
- крылатых ракет – 4 107 (+0) единиц
- кораблей / катеров – 28 (+0) единиц
- подводных лодок – 2 (+0) единицы
- автомобильной техник и автоцистерн – 71 454 (+180) единицы
- специальной техники – 4 029 (+0) единиц.
261!! одиниця знищеної техніки та 840 чумардосів за день.
Арта та логістика супер - 74/180, броня присутня, люба ППО завжди файно.
Відбита чергова масована повітряна атака - 537! БПЛА.
Сукупна результативність ППО перевалила за 100 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 202 000 це більше ніж все населення Нижнього Новгорода, населення якого за 9 років зменшилось на 69000!