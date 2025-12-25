Российский разведдрон "Князь Вещий Олег" уничтожен перехватчиком "Генерал Черешня AIR". ВИДЕО

Украинский дрон-перехватчик "Генерал Черешня AIR" уничтожил один из новейших и одновременно редких российских разведывательных БПЛА "Князь Вещий Олег".

Видео поражения опубликовано на фейсбук-странице "Генерал Черешня FPV", передает Цензор.НЕТ.

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Успешный перехват воздушной цели осуществил экипаж "Гром" 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь", который мастерски отработал по вражескому дрону.

Дрон "Князь Вещий Олег"

"Князь Вещий Олег" считается самой современной моделью среди российских разведывательных дронов. Он предназначен для глубокой воздушной разведки и способен осуществлять фото и видео фиксацию объектов на расстоянии 40-45 километров от линии фронта.

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Ширина крыльев БПЛА "Князь Вещий Олег" – 2,8 м, длина – 0,82 м, вес – 11 кг. БПЛА может развивать скорость до 130 км/ч и подниматься на высоту 3000 м. Данный дрон может работать без спутниковой системы навигации, имеет защищенный канал с устойчивостью к РЭБ.

Перехват такого класса разведывательных беспилотников подтверждает эффективность украинских дронов-перехватчиков в борьбе с современными средствами воздушной разведки противника.

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