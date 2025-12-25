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Перехоплювачем "Генерал Черешня AIR" знищено рідкісний російський розвідувальний дрон "Князь Вещий Олег". ВIДЕО

Український дрон-перехоплювач "Генерал Черешня AIR" знищив один із найновіших і водночас рідкісних російських розвідувальних БпЛА "Князь Вещий Олег".

Відео ураження опубліковано на фейсбук-сторінці "Генерал Черешня FPV", передає Цензор.НЕТ.

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Успішне перехоплення повітряної цілі здійснив екіпаж "Грім" 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ", який майстерно відпрацював по ворожому дрону.

Дрон "Князь Вещий Олег"

"Князь Вещий Олег" вважається найсучаснішою моделлю серед російських розвідувальних дронів. Він призначений для глибокої повітряної розвідки та здатен здійснювати фото та відео фіксацію об’єктів на відстані 40-45 кілометрів від лінії фронту.

Також читайте: Міноборони кодифікувало безпілотний FPV-авіакомплекс "Генерал Черешня". ФОТО

Ширина крил БпЛА "Князь Вещий Олег" – 2,8 м, довжина – 0,82 м, вага - 11 кг. БпЛА може розвивати швидкість до 130 км/год та підійматись на висоту 3000 м. Даний дрон може працювати без супутникової системи навігації, має захищений канал зі стійкістю до РЕБ.

Перехоплення такого класу розвідувальних безпілотників підтверджує ефективність українських дронів-перехоплювачів у боротьбі з сучасними засобами повітряної розвідки противника.

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знищення (10526) дрони (8672) fpv-дрон (283) перехоплювач (137)
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Топ коментарі
+16
Кацапи і тут вкрали! Ну як же не вкрасти історію Русі. Яке має відношення Олег, легендарний князь Русі до роССії? Приблизно таке ж, як канал до каналізації або гонор до гонореї - наче звучить схоже, а суть і запах кардинально відрізняється.
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25.12.2025 19:21 Відповісти
+9
А це тому, що князь Віщий Олег - не кацап
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25.12.2025 18:43 Відповісти
+9
наступний дрон кацапи назвуть "хан алєксандр нєвскій"
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25.12.2025 19:40 Відповісти

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