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Новини Кодифікація зброї Розробки Міноборони
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Міноборони кодифікувало безпілотний FPV-авіакомплекс "Генерал Черешня". ФОТО

дрон,черешня,fpv

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання безпілотний FPV-авіакомплекс "Генерал Черешня".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Коптери комплексу "Генерал Черешня" базуються на рамах різного типорозміру. Ці літальні апарати мають потужні електродвигуни.

Цільове спорядження безпілотників бойовими частинами залежить від варіанту застосування. Залежно від розміру рами, коптери можуть нести на собі вибуховий заряд, розрахований на ураження броньованих транспортних засобів ворога, автомобілів, бліндажів.

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Комплекс "Генерал Черешня" може бути розгорнуто і підготовлено до роботи за лічені хвилини. Це надзвичайно важливо для забезпечення безпеки екіпажу.

Нагадуємо виробникам ОВТ, що корисна інформація щодо процедури кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки розміщено тут.

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Автор: 

Міноборони (7374) fpv-дрон (114)


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Ось куди мої донати пішли! 👍👍👍👍👍👍👍
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23.04.2025 13:35 Відповісти
ну, прикольненьку назву видумати - це головне, а те,що не літає, то й х...й з ним. головне, наріду нравіцца...
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23.04.2025 13:49 Відповісти
не завжди розмір дорівнює розум... (стосовно аватару)
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23.04.2025 13:57 Відповісти
Це як суточний раціон
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23.04.2025 14:04 Відповісти
 
 