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Новости Кодификация оружия Разработки Минобороны
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Минобороны кодифицировало беспилотный FPV-авиакомплекс "Генерал Черешня". ФОТО

дрон,черешня,fpv

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию беспилотный FPV-авиакомплекс "Генерал Черешня".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Коптеры комплекса "Генерал Черешня" базируются на рамах различного типоразмера. Эти летательные аппараты имеют мощные электродвигатели.

Целевое снаряжение беспилотников боевыми частями зависит от варианта применения. В зависимости от размера рамы, коптеры могут нести на себе взрывной заряд, рассчитанный на поражение бронированных транспортных средств врага, автомобилей, блиндажей.

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Комплекс "Генерал Черешня" может быть развернут и подготовлен к работе за считанные минуты. Это чрезвычайно важно для обеспечения безопасности экипажа.

Напоминаем производителям ВВТ, что полезная информация о процедуре кодификации новых образцов вооружения и военной техники размещена здесь.

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Автор: 

Минобороны (9333) fvp-дрон (108)


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Ось куди мої донати пішли! 👍👍👍👍👍👍👍
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23.04.2025 13:35 Ответить
ну, прикольненьку назву видумати - це головне, а те,що не літає, то й х...й з ним. головне, наріду нравіцца...
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23.04.2025 13:49 Ответить
не завжди розмір дорівнює розум... (стосовно аватару)
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23.04.2025 13:57 Ответить
Це як суточний раціон
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23.04.2025 14:04 Ответить
 
 