Минобороны кодифицировало беспилотный FPV-авиакомплекс "Генерал Черешня". ФОТО

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию беспилотный FPV-авиакомплекс "Генерал Черешня".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Коптеры комплекса "Генерал Черешня" базируются на рамах различного типоразмера. Эти летательные аппараты имеют мощные электродвигатели.

Целевое снаряжение беспилотников боевыми частями зависит от варианта применения. В зависимости от размера рамы, коптеры могут нести на себе взрывной заряд, рассчитанный на поражение бронированных транспортных средств врага, автомобилей, блиндажей.

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Комплекс "Генерал Черешня" может быть развернут и подготовлен к работе за считанные минуты. Это чрезвычайно важно для обеспечения безопасности экипажа.

Напоминаем производителям ВВТ, что полезная информация о процедуре кодификации новых образцов вооружения и военной техники размещена здесь.

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