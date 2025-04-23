Минобороны разрабатывает новое средство индивидуальной защиты для военных - бронеодеяло

Министерство обороны Украины разработало нормативно-техническую документацию на средство индивидуальной защиты - Тент защитный (бронеодеяло).

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Наша главная задача - обеспечить военных современными средствами защиты. Разработка нормативно-технической документации на бронеодеяло - это еще один шаг к повышению уровня безопасности личного состава в условиях современных боевых действий", - отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.

"Всего в течение 2024-2025 годов закупочное агентство Минобороны ДОТ законтрактовало средств индивидуальной защиты почти на 13.2 млрд грн", - добавил он.

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Свойства бронеодеяла

Бронеодеяло обеспечивает противопротыкательную и противоосколочную защиту в соответствии со стандартами STANAG 2920 Ed.3 / AEP 2920 Ed.AVer.2, что гарантирует высокий уровень остановки осколков, пуль и других средств поражения. Основу защиты составляет мягкий баллистический элемент, изготовленный из многослойного эластичного материала в герметичном водоупорном чехле.

Характеристики бронеодеяла

В развернутом виде размер баллистического пакета составляет 160 х 80 см, а вес - примерно 10 кг. Поскольку конструкция бронеодеяла предусматривает удобное складывание в 3-4 слоя, то это позволяет использовать средство как мобильный щит, закрепив на руке или плече. Также его можно легко транспортировать благодаря специальным плечевым лямкам, регулирующимся по длине.

"Бронеодеяло позволяет адаптироваться к ситуациям, когда необходимо мгновенно укрыться от обстрела или взрыва, быстро завесить оконный или дверной проем или даже защитить от осколочного поражения дорогостоящее оборудование. Это не просто тент - это средство выживания, которое может стать решающим фактором между ранением и спасением", - сказал о свойствах изделия начальник Центрального управления развития материального обеспечения подполковник Максим Кайола.

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Минобороны обратилось к предприятиям-производителям: "Призываем предприятия-производителей (поставщиков) сообщить Командование Сил логистики Вооруженных Сил Украины и Центральное управление развития материального обеспечения о готовности изготовить и предоставить на безвозмездной основе для проведения военных (опытных) испытаний образцы тентов защитных (бронеодеял). Подать заявку можно через форму №3 на сайте "Партнер МОУ".