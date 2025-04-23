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Новости Разработки Минобороны
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Минобороны разрабатывает новое средство индивидуальной защиты для военных - бронеодеяло

бронеодеяло,тент

Министерство обороны Украины разработало нормативно-техническую документацию на средство индивидуальной защиты - Тент защитный (бронеодеяло).

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Наша главная задача - обеспечить военных современными средствами защиты. Разработка нормативно-технической документации на бронеодеяло - это еще один шаг к повышению уровня безопасности личного состава в условиях современных боевых действий", - отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.

"Всего в течение 2024-2025 годов закупочное агентство Минобороны ДОТ законтрактовало средств индивидуальной защиты почти на 13.2 млрд грн", - добавил он.

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Свойства бронеодеяла

Бронеодеяло обеспечивает противопротыкательную и противоосколочную защиту в соответствии со стандартами STANAG 2920 Ed.3 / AEP 2920 Ed.AVer.2, что гарантирует высокий уровень остановки осколков, пуль и других средств поражения. Основу защиты составляет мягкий баллистический элемент, изготовленный из многослойного эластичного материала в герметичном водоупорном чехле.

Характеристики бронеодеяла

В развернутом виде размер баллистического пакета составляет 160 х 80 см, а вес - примерно 10 кг. Поскольку конструкция бронеодеяла предусматривает удобное складывание в 3-4 слоя, то это позволяет использовать средство как мобильный щит, закрепив на руке или плече. Также его можно легко транспортировать благодаря специальным плечевым лямкам, регулирующимся по длине.

"Бронеодеяло позволяет адаптироваться к ситуациям, когда необходимо мгновенно укрыться от обстрела или взрыва, быстро завесить оконный или дверной проем или даже защитить от осколочного поражения дорогостоящее оборудование. Это не просто тент - это средство выживания, которое может стать решающим фактором между ранением и спасением", - сказал о свойствах изделия начальник Центрального управления развития материального обеспечения подполковник Максим Кайола.

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Минобороны обратилось к предприятиям-производителям: "Призываем предприятия-производителей (поставщиков) сообщить Командование Сил логистики Вооруженных Сил Украины и Центральное управление развития материального обеспечения о готовности изготовить и предоставить на безвозмездной основе для проведения военных (опытных) испытаний образцы тентов защитных (бронеодеял). Подать заявку можно через форму №3 на сайте "Партнер МОУ".

бронеодеяло,тент

Автор: 

защита (185) Минобороны (9333) военнослужащие (6139)


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Топ комментарии
+5
Ще одна вундервафля від зелених
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23.04.2025 11:21
+4
Ще один "шушпанцер" для розкрадання грошей.
Де "правильні" міни, де балістичні ракети, де"міліон дронів"?
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23.04.2025 11:27
+3
Все, що залишилося від мого побратима. Сильно допоміг би той кусок кевлара?
А коли розпечена кілограмова залізяка поруч з тобою пробиває отвір в одній цегляній стіні, в іншій та летить далі - сильно допоможе той кевлар?
Хоча, якщо дотягнути ту фігню до позиції - може допомогти.
Але, з досвіду - чим менше на тобі тяжкої броні - тим скоріше можеш кудись впасти.
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23.04.2025 11:18
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Правила форума Совет форумчан
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23.04.2025 11:14 Ответить
Все, що залишилося від мого побратима. Сильно допоміг би той кусок кевлара?
А коли розпечена кілограмова залізяка поруч з тобою пробиває отвір в одній цегляній стіні, в іншій та летить далі - сильно допоможе той кевлар?
Хоча, якщо дотягнути ту фігню до позиції - може допомогти.
Але, з досвіду - чим менше на тобі тяжкої броні - тим скоріше можеш кудись впасти.
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23.04.2025 11:18 Ответить
Ну, десять кілограмів... Особливо з собою не поносиш.
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23.04.2025 11:18 Ответить
Разгрузка весит от 15 до 35 кг в зависимости от специфики солдата...
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23.04.2025 11:35 Ответить
Ще одна вундервафля від зелених
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23.04.2025 11:21 Ответить
Ще один "шушпанцер" для розкрадання грошей.
Де "правильні" міни, де балістичні ракети, де"міліон дронів"?
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23.04.2025 11:27 Ответить
Короче, это просто бронежилет, который утрамбовали не в жилет, а в ковёр.
И - инновация
С другой стороны, никогда не знаешь, что именно может пригодиться.
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23.04.2025 11:38 Ответить
Это то, что более всего ждут в ВСУ
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23.04.2025 12:00 Ответить
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23.04.2025 12:04 Ответить
Треба попрацювати над легким кількашаровом бронежилетом з титанових пластин, зклепаних заклепками. При потраплянні кулі її сила буде гаситись розтягненням і розривом заклепок.
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23.04.2025 13:12 Ответить
Тільки зараз розробляють, ще півтора року назад волонтери підгоняли подібні. Блискавично адаптуємося.
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23.04.2025 19:00 Ответить
 
 