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Новини Розробки Міноборони
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Міноборони розробляє новий засіб індивідуального захисту для військових – бронековдру

бронековдра,тент

Міністерство оборони України розробило нормативно-технічну документацію на засіб індивідуального захисту – Тент захисний (бронековдра).

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Наше головне завдання — забезпечити військових сучасними засобами захисту. Розробка нормативно-технічної документації на бронековдру — це ще один крок до підвищення рівня безпеки особового складу в умовах сучасних бойових дій", — зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

"Загалом протягом 2024-2025 років закупівельна агенція Міноборони ДОТ законтрактувала засобів індивідуального захисту на майже 13.2 млрд грн", — додав він.

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Властивості бронековдри

Бронековдра забезпечує протикульний та протиосколковий захист відповідно до стандартів STANAG 2920 Ed.3 / AEP 2920 Ed.AVer.2, що гарантує високий рівень зупинення уламків, куль та інших засобів ураження. Основу захисту становить м’який балістичний елемент, виготовлений з багатошарового еластичного матеріалу в герметичному водотривкому чохлі.

Характеристики бронековдри

В розгорнутому вигляду розмір балістичного пакету становить 160 х 80 см, а вага – приблизно 10 кг. Оскільки конструкція бронековдри передбачає зручне складання в 3-4 шари, то це дозволяє використовувати засіб як мобільний щит, закріпивши на руці або плечі. Також її можна легко транспортувати завдяки спеціальним плечовим лямкам, що регулюються по довжині.

"Бронековдра дозволяє адаптуватися до ситуацій, коли необхідно миттєво укритись від обстрілу чи вибуху, швидко завісити віконний чи дверний отвір або навіть захистити від уламкового ураження дороговартісне обладнання. Це не просто тент – це засіб виживання, який може стати вирішальним фактором між пораненням і порятунком", – сказав про властивості виробу начальник Центрального управління розвитку матеріального забезпечення підполковник Максим Кайола.

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Міноборони звернулося до підприємств-виробників: "Закликаємо підприємства-виробників (постачальників) повідомити Командування Сил логістики Збройних Сил України та Центральне управління розвитку матеріального забезпечення про готовність виготовити та надати на безоплатній основі для проведення військових (дослідних) випробувань зразки тентів захисних (бронековдр). Подати заявку можна через форму №3 на сайті"Партнер МОУ".

бронековдра,тент

Автор: 

захист (158) Міноборони (7371) військовослужбовці (4753)


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Топ коментарі
+5
Ще одна вундервафля від зелених
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23.04.2025 11:21
+4
Ще один "шушпанцер" для розкрадання грошей.
Де "правильні" міни, де балістичні ракети, де"міліон дронів"?
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23.04.2025 11:27
+3
Все, що залишилося від мого побратима. Сильно допоміг би той кусок кевлара?
А коли розпечена кілограмова залізяка поруч з тобою пробиває отвір в одній цегляній стіні, в іншій та летить далі - сильно допоможе той кевлар?
Хоча, якщо дотягнути ту фігню до позиції - може допомогти.
Але, з досвіду - чим менше на тобі тяжкої броні - тим скоріше можеш кудись впасти.
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23.04.2025 11:18
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23.04.2025 11:14 Відповісти
Все, що залишилося від мого побратима. Сильно допоміг би той кусок кевлара?
А коли розпечена кілограмова залізяка поруч з тобою пробиває отвір в одній цегляній стіні, в іншій та летить далі - сильно допоможе той кевлар?
Хоча, якщо дотягнути ту фігню до позиції - може допомогти.
Але, з досвіду - чим менше на тобі тяжкої броні - тим скоріше можеш кудись впасти.
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23.04.2025 11:18 Відповісти
Ну, десять кілограмів... Особливо з собою не поносиш.
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23.04.2025 11:18 Відповісти
Разгрузка весит от 15 до 35 кг в зависимости от специфики солдата...
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23.04.2025 11:35 Відповісти
Ще одна вундервафля від зелених
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23.04.2025 11:21 Відповісти
Ще один "шушпанцер" для розкрадання грошей.
Де "правильні" міни, де балістичні ракети, де"міліон дронів"?
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23.04.2025 11:27 Відповісти
Короче, это просто бронежилет, который утрамбовали не в жилет, а в ковёр.
И - инновация
С другой стороны, никогда не знаешь, что именно может пригодиться.
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23.04.2025 11:38 Відповісти
Это то, что более всего ждут в ВСУ
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23.04.2025 12:00 Відповісти
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23.04.2025 12:04 Відповісти
Треба попрацювати над легким кількашаровом бронежилетом з титанових пластин, зклепаних заклепками. При потраплянні кулі її сила буде гаситись розтягненням і розривом заклепок.
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23.04.2025 13:12 Відповісти
Тільки зараз розробляють, ще півтора року назад волонтери підгоняли подібні. Блискавично адаптуємося.
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23.04.2025 19:00 Відповісти
 
 