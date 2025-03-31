Минобороны допустило к использованию в ВСУ новый гранатомет AGL-53. ФОТО

Министерство обороны Украины сообщило о допуске к эксплуатации в войске нового гранатомета украинского производства AGL-53 калибра 40 мм.

Об этом Минобороны заявляет на своем сайте, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно характеристикам, этот образец имеет улучшенную точность ведения огня, большую дальность стрельбы и более надежную конструкцию по сравнению с советским АГС-17. Гранатомет можно устанавливать на боевые машины и легкий вездеходный транспорт или использовать с треногой как групповое пехотное оружие.

Как отмечается, AGL-53 работает с боеприпасами 40х53 мм, которые являются стандартными для армий стран НАТО. Кроме этого, украинская оборонная промышленность уже освоила производство однозарядных гранатометов под 40-мм выстрелы - как подствольных, так и отдельных образцов для пехотинцев.

Заместитель министра обороны Валерий Чуркин подчеркнул, что расширение производства современного вооружения и его совместимость с техникой партнеров являются стратегически важными задачами для Украины.

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