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Минобороны допустило к использованию в ВСУ новый гранатомет AGL-53. ФОТО

Министерство обороны Украины сообщило о допуске к эксплуатации в войске нового гранатомета украинского производства AGL-53 калибра 40 мм.

Об этом Минобороны заявляет на своем сайте, информирует Цензор.НЕТ.

Минобороны допустило к использованию в ВСУ новый гранатомет AGL-53

Согласно характеристикам, этот образец имеет улучшенную точность ведения огня, большую дальность стрельбы и более надежную конструкцию по сравнению с советским АГС-17. Гранатомет можно устанавливать на боевые машины и легкий вездеходный транспорт или использовать с треногой как групповое пехотное оружие.

Как отмечается, AGL-53 работает с боеприпасами 40х53 мм, которые являются стандартными для армий стран НАТО. Кроме этого, украинская оборонная промышленность уже освоила производство однозарядных гранатометов под 40-мм выстрелы - как подствольных, так и отдельных образцов для пехотинцев.

Заместитель министра обороны Валерий Чуркин подчеркнул, что расширение производства современного вооружения и его совместимость с техникой партнеров являются стратегически важными задачами для Украины.

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Автор: 

Минобороны (9305) украинское оружие (162)


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Клон MK 19.
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31.03.2025 13:32 Ответить
Скоріш за все це і є МК 19. Фахівці-зброєярі ЦН, що знайшли на просторах інтернету те і підставили для візуалізації
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31.03.2025 13:45 Ответить
МК-19 нормальна машинка, можна і клонувати, тим паче власне виробництво...
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31.03.2025 13:38 Ответить
 
 