Перші 100 тисяч FPV-дронів передано війську через DOT-Chain Defence, - Міноборони
Перші 100 тисяч FPV-дронів передано українським військовим через систему DOT-Chain Defence, і майже третина з них — на оптоволокні. Міноборони наголошує, що новий технологічний підхід дозволив зруйнувати бюрократію й забезпечити фронт дронами швидко, точно та ефективно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис міністра оборони Дениса Шмигаля.
Майже третина дронів — на оптоволокні
"Військові отримали перші 100 тисяч FPV-дронів через DOT-Chain Defence. Майже третина — на оптоволокні", - написав Шмигаль.
Це яскравий приклад того, як технології та інноваційний підхід Міноборони руйнують бюрократію та зміцнюють наші Сили оборони.
Бюрократію усунено: дрони доставляють у середньому за 7 днів
Підрозділи самостійно обирають серед понад 180 моделей FPV-дронів від 40 компаній-виробників саме те, що їм потрібно. Це гарантує максимально точне забезпечення потреб на фронті.
Бюрократія — виключена. Середній термін доставки FPV-дронів становить лише 7 днів. Оплату, контракти та логістику бере на себе "Агенція оборонних закупівель" Міноборони України.
"Дрони — очі та зброя нашої армії. Працюємо 24/7, щоб їх було більше, і щоб вони надходили до наших воїнів максимально швидко та ефективно", - ідеться в повідомленні.
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