Перші 100 тисяч FPV-дронів передано війську через DOT-Chain Defence, - Міноборони

Перші 100 тисяч FPV-дронів передано українським військовим через систему DOT-Chain Defence, і майже третина з них — на оптоволокні. Міноборони наголошує, що новий технологічний підхід дозволив зруйнувати бюрократію й забезпечити фронт дронами швидко, точно та ефективно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис міністра оборони Дениса Шмигаля.

Майже третина дронів — на оптоволокні

"Військові отримали перші 100 тисяч FPV-дронів через DOT-Chain Defence. Майже третина — на оптоволокні", - написав Шмигаль.

Це яскравий приклад того, як технології та інноваційний підхід Міноборони руйнують бюрократію та зміцнюють наші Сили оборони.

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Бюрократію усунено: дрони доставляють у середньому за 7 днів

Підрозділи самостійно обирають серед понад 180 моделей FPV-дронів від 40 компаній-виробників саме те, що їм потрібно. Це гарантує максимально точне забезпечення потреб на фронті.

Бюрократія — виключена. Середній термін доставки FPV-дронів становить лише 7 днів. Оплату, контракти та логістику бере на себе "Агенція оборонних закупівель" Міноборони України.

"Дрони — очі та зброя нашої армії. Працюємо 24/7, щоб їх було більше, і щоб вони надходили до наших воїнів максимально швидко та ефективно", - ідеться в повідомленні.

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