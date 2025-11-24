Первые 100 тысяч FPV-дронов переданы войску через DOT-Chain Defence, - Минобороны
Первые 100 тысяч FPV-дронов переданы украинским военным через систему DOT-Chain Defence, и почти треть из них — по оптоволокну. Минобороны отмечает, что новый технологический подход позволил разрушить бюрократию и обеспечить фронт дронами быстро, точно и эффективно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение министра обороны Дениса Шмыгаля.
Почти треть дронов — по оптоволокну
"Военные получили первые 100 тысяч FPV-дронов через DOT-Chain Defence. Почти треть — на оптоволокне", — написал Шмыгаль.
Это яркий пример того, как технологии и инновационный подход Минобороны разрушают бюрократию и укрепляют наши Силы обороны.
Бюрократия устранена: дроны доставляют в среднем за 7 дней
Подразделения самостоятельно выбирают среди более 180 моделей FPV-дронов от 40 компаний-производителей именно то, что им нужно. Это гарантирует максимально точное обеспечение потребностей на фронте.
Бюрократия — исключена. Средний срок доставки FPV-дронов составляет всего 7 дней. Оплату, контракты и логистику берет на себя "Агентство оборонных закупок" Минобороны Украины.
"Дроны — глаза и оружие нашей армии. Работаем 24/7, чтобы их было больше, и чтобы они поступали к нашим воинам максимально быстро и эффективно", — говорится в сообщении.
