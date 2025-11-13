"Азов" и "Хартія" будут заказывать средства поражения через маркетплейс DOT-Chain Defence
1-й и 2-й корпуса Национальной гвардии Украины официально присоединились к маркетплейсу вооружения DOT-Chain Defence. Платформа дает возможность оперативно заказывать FPV-дроны, самолетные дроны, "бомбардировщики" и средства радиоэлектронной борьбы от 60 отечественных производителей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
К маркетплейсу оружия DOT-Chain Defence присоединяются боевые подразделения Национальной гвардии Украины:
- 1-й корпус НГУ "Азов"
- 2-й корпус НГУ "Хартія"
Это важный шаг, который позволит этим подразделениям оперативно заказывать ключевые средства поражения от 60 украинских производителей:
- FPV-дроны,
- "бомберы",
- самолетные дроны и
- системы РЭБ от 60 украинских производителей.
Глава Минобороны отметил, что технологии работают на нашу победу. Этот маркетплейс, которым уже пользуются 180 бригад ВСУ, является примером эффективной синергии между государством, производителями и военными.
"Работаем над тем, чтобы наши защитники имели технологическое преимущество над врагом", - подчеркнул Шмыгаль.
Він же не тільки нині Міністр, а й нещодавно прем'єр!