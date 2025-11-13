"Азов" и "Хартія" будут заказывать средства поражения через маркетплейс DOT-Chain Defence

1-й и 2-й корпуса Национальной гвардии Украины официально присоединились к маркетплейсу вооружения DOT-Chain Defence. Платформа дает возможность оперативно заказывать FPV-дроны, самолетные дроны, "бомбардировщики" и средства радиоэлектронной борьбы от 60 отечественных производителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

К маркетплейсу оружия DOT-Chain Defence присоединяются боевые подразделения Национальной гвардии Украины:

1-й корпус НГУ "Азов"

2-й корпус НГУ "Хартія"

Читайте также: 70% закупок БПЛА в 2026 году планируют проводить через DOT-Chain Defence, - Минобороны

Это важный шаг, который позволит этим подразделениям оперативно заказывать ключевые средства поражения от 60 украинских производителей:

FPV-дроны,

"бомберы",

самолетные дроны и

системы РЭБ от 60 украинских производителей.

Глава Минобороны отметил, что технологии работают на нашу победу. Этот маркетплейс, которым уже пользуются 180 бригад ВСУ, является примером эффективной синергии между государством, производителями и военными.

Читайте также: Заказ средств РЭБ для фронта: новая опция маркетплейса оружия DOT-Chain Defence

"Работаем над тем, чтобы наши защитники имели технологическое преимущество над врагом", - подчеркнул Шмыгаль.