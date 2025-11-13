РУС
"Азов" и "Хартія" будут заказывать средства поражения через маркетплейс DOT-Chain Defence

міноборони

1-й и 2-й корпуса Национальной гвардии Украины официально присоединились к маркетплейсу вооружения DOT-Chain Defence. Платформа дает возможность оперативно заказывать FPV-дроны, самолетные дроны, "бомбардировщики" и средства радиоэлектронной борьбы от 60 отечественных производителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

К маркетплейсу оружия DOT-Chain Defence присоединяются боевые подразделения Национальной гвардии Украины:

  • 1-й корпус НГУ "Азов"
  • 2-й корпус НГУ "Хартія"

Это важный шаг, который позволит этим подразделениям оперативно заказывать ключевые средства поражения от 60 украинских производителей:

  • FPV-дроны,
  • "бомберы",
  • самолетные дроны и
  • системы РЭБ от 60 украинских производителей.

Глава Минобороны отметил, что технологии работают на нашу победу. Этот маркетплейс, которым уже пользуются 180 бригад ВСУ, является примером эффективной синергии между государством, производителями и военными.

"Работаем над тем, чтобы наши защитники имели технологическое преимущество над врагом", - подчеркнул Шмыгаль.

Ящірка втрачає хвіст в разі небезпеки як механізм самозахисту - тут ситуація аналогічна і потрібно показати бурхливу діяльність, тому що ні хвоста ні яєць немає.... А втрачати ще й крісло МО ой як не хочеться!!!
13.11.2025 10:55 Ответить
що за *****? а інші корпуси? бригади?
13.11.2025 10:58 Ответить
А іншим фіг, недостатньо медійні, зай збирають гроші та самі купляють
13.11.2025 11:06 Ответить
А як на рахунок дочитувати до кінця? - "Цей маркетплейс, яким вже користуються 180 бригад "
13.11.2025 11:18 Ответить
і який відкат буде падлючим зеленоминдичам 10 чи 25%???
13.11.2025 11:00 Ответить
"сойдуться посєрєдіне" десь 15%
13.11.2025 11:18 Ответить
Яка потужна хрень, зробили з армії бізнес,
13.11.2025 11:05 Ответить
Шмигаль за корупцію ще не відповів? Ще не сів за звинувачченям від НАБУ?
Він же не тільки нині Міністр, а й нещодавно прем'єр!
13.11.2025 11:18 Ответить
 
 