Заказ средств РЭБ для фронта: новая опция маркетплейса оружия DOT-Chain Defence

Военные будут заказывать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) через маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

180 бригад сами будут выбирать средства РЭБ

Отныне 180 бригад Вооруженных Сил Украины и Национальная гвардия Украины будут иметь гарантированные бюджеты, за которые они смогут самостоятельно выбирать через маркетплейс как стационарные, так и окопные средства РЭБ.

"Актуальность этих средств подтверждает статистика заказов: только за первый день после добавления РЭБ в DOT-Chain Defence военные заказали техники почти на 6 млн грн", - отмечают в ведомстве.

Читайте также: Минобороны выделило дополнительные 1,9 млрд грн для дронов через DOT-Chain — еще 50 бригад подключено

Ранее Агентство оборонных закупок заключило контракты с производителями на поставку окопных РЭБ в рамках программы Армія Дронів Бонус, которая предусматривает мотивационные бюджеты военным за поражение врага.

Маркетплейс оружия DOT-Chain Defence

Разработан Государственным оператором тыла и используется для обеспечения военных вооружением. Система объединяет в одной защищенной среде бригады, производителей и Агентство оборонных закупок.

Благодаря этому именно подразделения выбирают необходимые им средства, а АОЗ берет на себя всю организационную часть - от заключения контрактов до проведения оплаты. Таким образом, чтобы получить нужное средство, военному нужно сделать всего несколько кликов.

Читайте также: Минобороны масштабирует маркетплейс DOT-Chain Defence: в октябре доступ получат 130 бригад

Обеспечение войск через DOT-Chain Defence осуществляется параллельно с другими программами и является дополнительным источником поставок дронов.

Больше читайте в нашем Telegram-канале