Заказ средств РЭБ для фронта: новая опция маркетплейса оружия DOT-Chain Defence
Военные будут заказывать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) через маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.
Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
180 бригад сами будут выбирать средства РЭБ
Отныне 180 бригад Вооруженных Сил Украины и Национальная гвардия Украины будут иметь гарантированные бюджеты, за которые они смогут самостоятельно выбирать через маркетплейс как стационарные, так и окопные средства РЭБ.
"Актуальность этих средств подтверждает статистика заказов: только за первый день после добавления РЭБ в DOT-Chain Defence военные заказали техники почти на 6 млн грн", - отмечают в ведомстве.
Ранее Агентство оборонных закупок заключило контракты с производителями на поставку окопных РЭБ в рамках программы Армія Дронів Бонус, которая предусматривает мотивационные бюджеты военным за поражение врага.
Маркетплейс оружия DOT-Chain Defence
Разработан Государственным оператором тыла и используется для обеспечения военных вооружением. Система объединяет в одной защищенной среде бригады, производителей и Агентство оборонных закупок.
Благодаря этому именно подразделения выбирают необходимые им средства, а АОЗ берет на себя всю организационную часть - от заключения контрактов до проведения оплаты. Таким образом, чтобы получить нужное средство, военному нужно сделать всего несколько кликов.
Обеспечение войск через DOT-Chain Defence осуществляется параллельно с другими программами и является дополнительным источником поставок дронов.
