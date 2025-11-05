Замовлення засобів РЕБ для фронту: нова опція маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence

Військові замовлятимуть засоби радіолокаційної боротьби (РЕБ) через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.

180 бригад самі обиратимуть засоби РЕБ

Відтепер 180 бригад Збройних Сил України та Національна гвардія України матимуть гарантовані бюджети, за які вони зможуть самостійно обирати через маркетплейс як стаціонарні, так і окопні засоби РЕБ.

"Актуальність цих засобів підтверджує статистика замовлень: лише за перший день після додавання РЕБ в DOT-Chain Defence військові замовили техніки майже на 6 млн грн", - наголошують у відомстві.

Раніше Агенція оборонних закупівель уклала контракти з виробниками на постачання окопних РЕБ в межах програми Армія Дронів Бонус, яка передбачає мотиваційні бюджети військовим за ураження ворога.

Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence

Розроблений Державним оператором тилу та використовується для забезпечення військових озброєнням. Система об’єднує в одному захищеному середовищі бригади, виробників та Агенцію оборонних закупівель.

Завдяки цьому саме підрозділи обирають необхідні їм засоби, а АОЗ бере на себе всю організаційну частину – від укладання контрактів до проведення оплати. Таким чином, щоб отримати потрібний засіб, військовому потрібно зробити лише кілька кліків.

Забезпечення війська через DOT-Chain Defence здійснюється паралельно з іншими програмами та є додатковим джерелом постачання дронів.

