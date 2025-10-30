Міноборони виділило додаткові 1,9 млрд грн для дронів через DOT-Chain — ще 50 бригад підключено

Міністерство оборони України виділило додаткові 1,9 млрд грн, за які військові зможуть замовляти дрони та іншу техніку через DOT-Chain Defence. Доступ до маркетплейсу отримали ще 50 бригад ЗСУ. Це збільшить загальну кількість підрозділів, які користуються системою, до 180.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Скільки дронів уже поставлено через DOT-Chain Defence

За перші три місяці роботи через DOT-Chain Defence до війська було поставлено майже 100 000 дронів на загальну суму 3,74 млрд грн. Середній термін постачання дронів "з наявності" – 10 днів.

Як працює маркетплейс DOT-Chain Defence

Маркетплейс DOT-Chain Defence розроблений "Державним оператором тилу" для забезпечення військових озброєнням і технікою. Система об’єднує в одному захищеному цифровому середовищі бригади, виробників та "Агенцію оборонних закупівель". Крім того, нещодавно Уряд прийняв рішення про розширення DOT-Chain Defence на Національну гвардію України.

Підрозділи самостійно обирають необхідні їм засоби, а АОЗ бере на себе всі організаційні процеси – від укладання контрактів до проведення оплат. Завдяки цьому, щоб отримати потрібний засіб, військовому потрібно зробити лише кілька кліків.

Крім того, DOT-Chain Defence використовується в межах програми "Армія Дронів Бонус", через яку забезпечуються всі Сили оборони України. Наразі в системі представлено 200 одиниць техніки – FPV-дрони, дрони літакового типу, ударні коптери тощо – від 49 українських виробників.

Забезпечення військ через DOT-Chain Defence здійснюється паралельно з іншими програмами та є додатковим джерелом постачання дронів.