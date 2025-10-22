УКР
Уряд спростив порядок закупівлі безпілотних систем, засобів РЕБ та їхніх частин, - Шмигаль

Індустрія дронів

Закупівля БпЛА і РЕБ

За ініціативи Міністерства оборони Уряд спростив порядок закупівлі безпілотних систем, засобів РЕБ та їхніх частин для фронту.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, відтепер військові частини зможуть напряму закуповувати як самі системи, так і їхні складові – електродвигуни, акумулятори та інші уніфіковані комплектуючі – без бюрократичних перешкод.

Що змінилося

Досі закупівля компонентів дронів і РЕБ ускладнювалася через те, що постачальники змушені були збирати повний пакет документів на кодифікований виріб. Після ухвалення Кабміном змін до Порядку здійснення закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня вітчизняного виробництва та їхніх складових частин, ці перепони знімаються.

Наголошується, що рішення допоможе забезпечити підрозділи ЗСУ необхідними БПЛА та РЕБ швидше й ефективніше, що посилить боєздатність Сил оборони.

А так можна було...?
А Шмигаль не міг це зробити коли ще був головою Уряду?
22.10.2025 20:03 Відповісти
тоді, він за це відповідав. нафіга воно йому треба?
а, зараз дебілка свириденка. хай розхльобує.
22.10.2025 20:06 Відповісти
шмигаль, зелений дегенерат, ти вже давно не прем'єр міністр!!!!
відповідай за свою роботу!!!
скільки фламіндічей поставлено та заряджено?

дебілка свириденка! продовжуєш з дєрьмаком в самолях літати?
нема коли свої прямі обов'язки виконувати?
22.10.2025 20:05 Відповісти
кажуть деякі, що він крутіше Умєрова рулить... А складається що МІН ДІЧ йому в поміч?
22.10.2025 20:05 Відповісти
 
 