Уряд спростив порядок закупівлі безпілотних систем, засобів РЕБ та їхніх частин, - Шмигаль
Індустрія дронів
За ініціативи Міністерства оборони Уряд спростив порядок закупівлі безпілотних систем, засобів РЕБ та їхніх частин для фронту.
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, відтепер військові частини зможуть напряму закуповувати як самі системи, так і їхні складові – електродвигуни, акумулятори та інші уніфіковані комплектуючі – без бюрократичних перешкод.
Що змінилося
Досі закупівля компонентів дронів і РЕБ ускладнювалася через те, що постачальники змушені були збирати повний пакет документів на кодифікований виріб. Після ухвалення Кабміном змін до Порядку здійснення закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня вітчизняного виробництва та їхніх складових частин, ці перепони знімаються.
Наголошується, що рішення допоможе забезпечити підрозділи ЗСУ необхідними БПЛА та РЕБ швидше й ефективніше, що посилить боєздатність Сил оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А Шмигаль не міг це зробити коли ще був головою Уряду?
а, зараз дебілка свириденка. хай розхльобує.
відповідай за свою роботу!!!
скільки фламіндічей поставлено та заряджено?
дебілка свириденка! продовжуєш з дєрьмаком в самолях літати?
нема коли свої прямі обов'язки виконувати?