Правительство упростило порядок закупки беспилотных систем, средств РЭБ и их частей, - Шмыгаль

Индустрия дронов

По инициативе Министерства обороны Правительство упростило порядок закупки беспилотных систем, средств РЭБ и их частей для фронта.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, отныне воинские части смогут напрямую закупать как сами системы, так и их составляющие - электродвигатели, аккумуляторы и другие унифицированные комплектующие - без бюрократических препятствий.

Что изменилось

До сих пор закупка компонентов дронов и РЭБ усложнялась из-за того, что поставщики вынуждены были собирать полный пакет документов на кодифицированное изделие. После принятия Кабмином изменений в Порядок осуществления закупки беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня отечественного производства и их составных частей, эти преграды снимаются.

Отмечается, что решение поможет обеспечить подразделения ВСУ необходимыми БПЛА и РЭБ быстрее и эффективнее, что усилит боеспособность Сил обороны.