Эффективность работы украинской РЭБ против ракет "Кинжал" за последний год значительно возросла, - Генштаб

сбивание кинжала

Украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) начали демонстрировать лучшую эффективность против российской ракеты "Кинжал".

Об этом "Суспільному" рассказал источник в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Чем быстрее движется ракета, тем труднее ей определить свои координаты ракеты, и, соответственно, тем более она уязвима к воздействию средств радиопомех",- рассказал собеседник.

Отмечается, что благодаря этой особенности и увеличению средств РЭБ украинские военные смогли увеличить эффективность воздействия на ракету.

По данным Генштаба, Россия потеряла не менее 1,5 млрд долларов на борьбе против РЭБ. В частности, россияне вынуждены на своих средствах применять CRPA - антенны, которые являются дорогостоящими.

Читайте также: К "коалиции РЭБ" присоединились еще пять стран, - Умеров

Соответствующий модуль россияне ставят в частности в КАБах и "шахедах". Стоимость одной такой антенны составляет 10-17 тысяч долларов.

"Враг за это время запустил около 8 000 КАБов и уже около 40 000 "шахедов" - это противовоздушные средства. Все они имеют эти CRPA-антенны, и они стоят от 10 000 до 17 000 долларов. Складывая это, получается что враг потратил 1,5 миллиарда долларов на борьбу с РЭБ",- рассказал представитель Генштаба.

Также сообщается, что россияне со временем начали использовать все более сложные антенны. Так, сначала они устанавливали четырехэлементные приемники, а дальше увеличили до 8-ми- и 16-тиэлементных антенн.

Читайте также: Кабмин упростил закупки дронов и средств РЭБ для воинских частей

Генштаб ВС (6930) РЭБ (144)
Топ комментарии
+7
У нас разработаны "Вильха М/М2", "Сапсан/Гром 2", "Нептун", "Коралл", РК-10 и несколько новых. Только вот с производством беда, одни видосики на выходе.
12.09.2025 22:40 Ответить
+5
Знизили ефективність пропаганди. Якщо і далі розповідати про 90% збитих ракет, то як пояснити чергові переговори в Туреччині.
12.09.2025 22:38 Ответить
+3
"А лохматость моя повысилась" ©

Не нужно уподобляться рашенской пропаганде. Когда из 43 ракет в крайнем обстреле долетает 16 - ни о чем хорошем это не говорит.
12.09.2025 22:31 Ответить
Ага... Раніше збивали 80%, зараз 20 балістики...
12.09.2025 22:28 Ответить
Знизили ефективність пропаганди. Якщо і далі розповідати про 90% збитих ракет, то як пояснити чергові переговори в Туреччині.
12.09.2025 22:38 Ответить
"А лохматость моя повысилась" ©

Не нужно уподобляться рашенской пропаганде. Когда из 43 ракет в крайнем обстреле долетает 16 - ни о чем хорошем это не говорит.
12.09.2025 22:31 Ответить
Нам потрібно розробляти власну гіперзвукову ракету. З нами весь цивілізаційний світ, невже не можуть допомогти налагодити виробництво ракет нормальних
12.09.2025 22:34 Ответить
У нас разработаны "Вильха М/М2", "Сапсан/Гром 2", "Нептун", "Коралл", РК-10 и несколько новых. Только вот с производством беда, одни видосики на выходе.
12.09.2025 22:40 Ответить
при этом правительстве мы их и не увидим(разве что на видосиках потужного) хотя может и сделают какую-нибудь фламингу доисторическую чтобы прикрыть распил бабла на предыдущих проектах и прилетах по предприятиях после визитов зелёного шапито
12.09.2025 23:35 Ответить
Так звані "гіперзвукові" ракети мають лише декілька країн. І серед наших "партнерів" вони є лише в США. І навряд чи вони поділяться такими технологіями. У нас не можуть більш просту зброю, ********** нормально робити, а ви "гіперзвукові" ракети мрієте...
12.09.2025 22:59 Ответить
ну кацапи і цвяхи не можуть виробляти, але ракети їбошать, дай боже.
12.09.2025 23:12 Ответить
Питання не у розробці, а у відсутності виробництва вже розробленого.
12.09.2025 23:59 Ответить
престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. ..
12.09.2025 23:04 Ответить
крінЖал це та аеробалістична? Що сама ультимативна у цапів ???
А калібри, це ті що кораблів запускають ?
12.09.2025 23:48 Ответить
 
 