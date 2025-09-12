Эффективность работы украинской РЭБ против ракет "Кинжал" за последний год значительно возросла, - Генштаб
Украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) начали демонстрировать лучшую эффективность против российской ракеты "Кинжал".
Об этом "Суспільному" рассказал источник в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Чем быстрее движется ракета, тем труднее ей определить свои координаты ракеты, и, соответственно, тем более она уязвима к воздействию средств радиопомех",- рассказал собеседник.
Отмечается, что благодаря этой особенности и увеличению средств РЭБ украинские военные смогли увеличить эффективность воздействия на ракету.
По данным Генштаба, Россия потеряла не менее 1,5 млрд долларов на борьбе против РЭБ. В частности, россияне вынуждены на своих средствах применять CRPA - антенны, которые являются дорогостоящими.
Соответствующий модуль россияне ставят в частности в КАБах и "шахедах". Стоимость одной такой антенны составляет 10-17 тысяч долларов.
"Враг за это время запустил около 8 000 КАБов и уже около 40 000 "шахедов" - это противовоздушные средства. Все они имеют эти CRPA-антенны, и они стоят от 10 000 до 17 000 долларов. Складывая это, получается что враг потратил 1,5 миллиарда долларов на борьбу с РЭБ",- рассказал представитель Генштаба.
Также сообщается, что россияне со временем начали использовать все более сложные антенны. Так, сначала они устанавливали четырехэлементные приемники, а дальше увеличили до 8-ми- и 16-тиэлементных антенн.
Не нужно уподобляться рашенской пропаганде. Когда из 43 ракет в крайнем обстреле долетает 16 - ни о чем хорошем это не говорит.
А калібри, це ті що кораблів запускають ?