Эффективность работы украинской РЭБ против ракет "Кинжал" за последний год значительно возросла, - Генштаб

Украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) начали демонстрировать лучшую эффективность против российской ракеты "Кинжал".

Об этом "Суспільному" рассказал источник в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Чем быстрее движется ракета, тем труднее ей определить свои координаты ракеты, и, соответственно, тем более она уязвима к воздействию средств радиопомех",- рассказал собеседник.

Отмечается, что благодаря этой особенности и увеличению средств РЭБ украинские военные смогли увеличить эффективность воздействия на ракету.

По данным Генштаба, Россия потеряла не менее 1,5 млрд долларов на борьбе против РЭБ. В частности, россияне вынуждены на своих средствах применять CRPA - антенны, которые являются дорогостоящими.

Соответствующий модуль россияне ставят в частности в КАБах и "шахедах". Стоимость одной такой антенны составляет 10-17 тысяч долларов.

"Враг за это время запустил около 8 000 КАБов и уже около 40 000 "шахедов" - это противовоздушные средства. Все они имеют эти CRPA-антенны, и они стоят от 10 000 до 17 000 долларов. Складывая это, получается что враг потратил 1,5 миллиарда долларов на борьбу с РЭБ",- рассказал представитель Генштаба.

Также сообщается, что россияне со временем начали использовать все более сложные антенны. Так, сначала они устанавливали четырехэлементные приемники, а дальше увеличили до 8-ми- и 16-тиэлементных антенн.

