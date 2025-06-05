К "коалиции РЭБ" присоединились еще пять стран, - Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что по итогам заседания контактной группы в формате "Рамштайн" к международной "коалиции РЭБ" присоединились еще пять государств.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

К инициативе официально присоединились Бельгия, Швеция, Италия, Турция и Эстония. Страны подписали приложение к письму о намерениях по совместной поддержке Украины в сфере радиоэлектронной борьбы.

"Германия как лидер коалиции уже создала финансовый механизм для закупок оборудования и услуг в сфере РЭБ. Все - для их оперативной передачи Вооруженным силам Украины в качестве международной военной помощи", - отметил Умеров.

Он подчеркнул, что радиоэлектронная борьба - это одна из ключевых возможностей современной войны, которая позволяет "уничтожать, глушить и опережать врага на шаг".

Министр выразил надежду, что в будущем к коалиции присоединятся новые международные партнеры.

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