До "коаліції РЕБ" приєдналися ще п’ять країн, - Умєров
Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що за підсумками засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" до міжнародної "коаліції РЕБ" приєдналися ще п’ять держав.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
До ініціативи офіційно долучилися Бельгія, Швеція, Італія, Туреччина та Естонія. Країни підписали додаток до листа про наміри щодо спільної підтримки України в сфері радіоелектронної боротьби.
"Німеччина як лідер коаліції вже створила фінансовий механізм для закупівель обладнання та послуг у сфері РЕБ. Усе - для їх оперативної передачі Збройним силам України в якості міжнародної військової допомоги", - зазначив Умєров.
Він підкреслив, що радіоелектронна боротьба - це одна з ключових спроможностей сучасної війни, яка дозволяє "знищувати, глушити й випереджати ворога на крок".
Міністр висловив сподівання, що у майбутньому до коаліції долучаться нові міжнародні партнери.
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Національний банк за вказівкою Офісу президента вирішив знищити виробника РЕБів "Ай-Петрі". Вони просто наказали "ПриватБанку" припинити обслуговування компанії, а це означає, що РЕБ, який закриває 20 кілометрів фронту, під загрозою щодо постачання на фронт.
Про це https://www.facebook.com/reel/512518741825409 повідомила народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Софія Федина.
"Коли здається, що треш в українській державі вже досягнув повного дна, стукають знизу. Я буквально щойно дізналася новину, що "ПриватБанк", явно за наказом Нацбанку і Андрія Пишного припинив банківське обслуговування компанії "Сторквей". Це та сама компанія, яка виробляє унікальні РЕБи "АйПетрі". Ті самі, які закривають близько 20 кілометрів фронту і які протидіють "Орланам", "Суперкамам", "Залам" і навіть дезорієнтовують КАБи. Тобто "АйПетрі" - це один із найефективніших РЕБів, які зараз є і які реально рятують життя нашим військовослужбовцям", - зазначила народна обраниця.
За її словами, таким чином влада по суті зупиняє роботу компанії та всі операції щодо закупівлі запчастин і забезпеченню виробництва.
https://prm.ua*******-i-neprostyy-den-druha-seriia-lonhridu-pro-pidhotovku-sanktsiy-proty-petra-poroshenka/ "Довгий і непростий день": друга серія лонгріду про підготовку санкцій проти Петра Порошенка
"Українська держава зараз знищує можливості нашим військовослужбовцям вижити. І все це лише тому, що комусь десь здалося, що компанія є частиною ніби бізнесу Петра Порошенка. Хоча насправді це вже неодноразово перевірялося і так не є. Компанія, в яку Порошенко вклав 150 мільйонів гривень власних коштів, щоб вони завершили процес виробництва "Ай-Петрі", - наголосила Федина.
"Ми боролися з вами за те, щоб було підписано контракт на 200 "Ай-Петрі" з агенцією оборонних закупівель. Сьогодні через цинічні політичні ігри - я гарантую, що це Офіс Президента і Зеленський зокрема - вони роблять усе, щоб ворогу було легше вбивати наших військових. Тому я вас благаю - лише розголос може щось зараз зробити. Пишіть Андрію Пишному і Нацбанку, позначайте "ПриватБанк", позначайте Зеленського. Хай їм гикнеться так, щоб мозки стали на місце і вони розблокували виробництво і закупівлю "Ай-Петрі" та доставку цих РЕБів на фронт… На жаль, ми маємо боротися не просто проти ворога, але й проти Офісу Президента", - заявила народна депутатка з "Європейської Солідарності" Софія Федина.
Нагадаємо, ще у березні Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України підтвердила, що замовлення на комплекси РЕБ "Ай-Петрі" https://prm.ua/v-hromadskiy-antykoruptsiyniy-radi-pry-minoborony-pidtverdyly-zupynku-zamovlennia-kompleksiv-ay-petri/ було зупинене. Тоді повідомлялося, що у Раді з'ясовують, чи це стало наслідком загальної двомісячної паузи у контрактуванні в Агенції оборонних закупівель, чи ж результатом політичної боротьби.
https://prm.ua/preventyvni-sanktsii-proty-poroshenka-chomu-u-zelenskoho-zminiuiut-svidchennia/ "Превентивні" санкції проти Порошенка: чому у Зеленського змінюють свідчення
Слід зазначити, що унікальні системи протидії засобам технічної розвідки "Ай-Петрі СВ" успішно пройшли випробування і використовуються у Збройних Силах, прикриваючи тисячу кілометрів лінії боєзіткнення. Держава довгий час не виділяла фінансування на цю програму. У березні 2025 року Порошенко повідомив про контракт з Міністерством оборони. Загалом Порошенко вже передав у війська більше сотні комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі СВ".
Тим часом https://prm.ua/sanktsii-proty-poroshenka-zaprovadyly-preventyvno-bez-pravovykh-pidstav-zasidannia-verkhovnoho-sudu/ влада запровадила незаконні санкції проти Петра Порошенка у превентивному порядку - про це стало відомо під час засідання Верховного Суду, який розглядав позов п'ятого Президента України проти Володимира Зеленського. Однак суд визнав, що https://prm.ua/preventyvni-sanktsii-petro-poroshenko-zdobuv-u-sudi-hrandioznu-peremohu/ Порошенко ні в чому не винен. Позаяк санкції проти нього запроваджені були не за щось, а "превентивно".
Адвокати п'ятого президента згодом заявили, що https://prm.ua/natsbank-ukrainy-bezposeredno-zaluchenyy-do-politychnoho-peresliduvannia-poroshenka-advokaty/ Національний банк України безпосередньо залучений до політичного переслідування лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка.
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Бригади "Лють" і "Рубіж" отримали комплекси РЕБ "Ай-Петрі СВ"
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Петро Порошенко передав п'ять комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі СВ" бойовим бригадам "Лють" і "Рубіж".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на https://eurosolidarity.org/2025/04/07/poroshenko-peredav-pyat-kompleksiv-aj-petri-brygadam-lyut-i-rubizh/ пресслужбу "ЄС".
"Сьогодні бригада Національної поліції "Лють" уперше отримала від нас три комплекси ПДТР "Ай-Петрі СВ". Ще два передали бригаді НГУ "Рубіж" та центру ПДТР "Ай-Петрі". Вони захищатимуть наших воїнів від розвідувальних дронів і керованих авіабомб. Забезпечать прикриття артилерії. Працюватимуть як в обороні, так і під час наступів", - повідомив Порошенко.
До складу одного комплексу входить сам засіб ПДТР, пікап FIAT, купольний РЕБ на шість діапазонів, EcoFlow та необхідна електроніка.
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Починаючи з осені 2023 року, Петро Порошенко інвестував понад 200 мільйонів гривень у виробництво унікальних систем протидії засобам технічної розвідки "Ай-Петрі СВ", які успішно пройшли випробування та вже використовуються у Збройних Силах, прикриваючи тисячу кілометрів лінії боєзіткнення. Держава довгий час не виділяла фінансування на цю програму. У березні 2025 року Порошенко повідомив про контракт з Міністерством оборони.
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"За півтора року, коли комплекси "Ай-Петрі" постачає на фронт наша команда, у їх виробництво та виготовлення не було вкладено жодної державної копійки. Нарешті до Міноборони, Агенції оборонних закупівель дійшов голос Генштабу, командирів бригад, які підтверджують ефективність комплексу. А головне - потребу фронту в наших засобах протидії технічним розвідкам. Тому ми уклали контракт із Міноборони на закупівлю декількох десятків комплексів ПДТР "Ай-Петрі СВ" у військо. Це - підтвердження їх якості та необхідності на фронті. Водночас ми продовжимо виробництво і постачання власним коштом", - повідомив Порошенко.
Джерело: https://censor.net/ua/n3545519