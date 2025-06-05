До "коаліції РЕБ" приєдналися ще п’ять країн, - Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що за підсумками засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" до міжнародної "коаліції РЕБ" приєдналися ще п’ять держав.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

До ініціативи офіційно долучилися Бельгія, Швеція, Італія, Туреччина та Естонія. Країни підписали додаток до листа про наміри щодо спільної підтримки України в сфері радіоелектронної боротьби.

"Німеччина як лідер коаліції вже створила фінансовий механізм для закупівель обладнання та послуг у сфері РЕБ. Усе - для їх оперативної передачі Збройним силам України в якості міжнародної військової допомоги", - зазначив Умєров.

Він підкреслив, що радіоелектронна боротьба - це одна з ключових спроможностей сучасної війни, яка дозволяє "знищувати, глушити й випереджати ворога на крок".

Міністр висловив сподівання, що у майбутньому до коаліції долучаться нові міжнародні партнери.

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