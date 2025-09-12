Ефективність роботи української РЕБ проти ракет "Кинджал" за останній рік значно зросла, - Генштаб

Українські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) почали демонструвати кращу ефективність проти російської ракети "Кинджал".

Про це "Суспільному" розповіло джерело у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Чим швидше рухається ракета, тим важче їй визначити свої координати ракети, і, відповідно, тим більш вона вразлива до впливу засобів радіоперешкод",- розповів співрозмовник.

Зазначається, що завдяки цій особливості та збільшенню засобів РЕБ українські військові змогли збільшити ефективність впливу на ракету.

За даними Генштабу, Росія втратила щонайменше 1,5 млрд доларів на боротьбі проти РЕБ. Зокрема, росіяни змушені на своїх засобах застосовувати CRPA - антени, які є дороговартісними.

Читайте також: До "коаліції РЕБ" приєдналися ще п’ять країн, - Умєров

Відповідний модуль росіяни ставлять зокрема у КАБах та "шахедах". Вартість однієї такої антени становить 10-17 тисяч доларів.

"Ворог за цей час запустив близько 8 000 КАБів і вже близько 40 000 "шахедів" – це протиповітряні засоби. Всі вони мають ці CRPA-антени, і вони коштують від 10 000 до 17 000 доларів. Складаючи це, виходить що ворог витратив 1,5 мільярда доларів на боротьбу з РЕБ",- розповів представник Генштабу.

Також повідомляється, що росіяни з часом почали використовувати все більш складніші антени. Так, спочатку вони встановлювали чотирьохелементні приймачі, а далі збільшили до 8-ми- та 16-тиелементних антен.

Читайте також: Кабмін спростив закупівлі дронів та засобів РЕБ для військових частин