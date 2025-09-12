УКР
Ефективність роботи української РЕБ проти ракет "Кинджал" за останній рік значно зросла, - Генштаб

збиття кинджалу

Українські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) почали демонструвати кращу ефективність проти російської ракети "Кинджал".

Про це "Суспільному" розповіло джерело у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Чим швидше рухається ракета, тим важче їй визначити свої координати ракети, і, відповідно, тим більш вона вразлива до впливу засобів радіоперешкод",- розповів співрозмовник.

Зазначається, що завдяки цій особливості та збільшенню засобів РЕБ українські військові змогли збільшити ефективність впливу на ракету.

За даними Генштабу, Росія втратила щонайменше 1,5 млрд доларів на боротьбі проти РЕБ. Зокрема, росіяни змушені на своїх засобах застосовувати CRPA - антени, які є дороговартісними.

Відповідний модуль росіяни ставлять зокрема у КАБах та "шахедах". Вартість однієї такої антени становить 10-17 тисяч доларів.

"Ворог за цей час запустив близько 8 000 КАБів і вже близько 40 000 "шахедів" – це протиповітряні засоби. Всі вони мають ці CRPA-антени, і вони коштують від 10 000 до 17 000 доларів. Складаючи це, виходить що ворог витратив 1,5 мільярда доларів на боротьбу з РЕБ",- розповів представник Генштабу.

Також повідомляється, що росіяни з часом почали використовувати все більш складніші антени. Так, спочатку вони встановлювали чотирьохелементні приймачі, а далі збільшили до 8-ми- та 16-тиелементних антен.

Генштаб ЗС (7242) РЕБ (175)
Ага... Раніше збивали 80%, зараз 20 балістики...
12.09.2025 22:28 Відповісти
Знизили ефективність пропаганди. Якщо і далі розповідати про 90% збитих ракет, то як пояснити чергові переговори в Туреччині.
12.09.2025 22:38 Відповісти
"А лохматость моя повысилась" ©

Не нужно уподобляться рашенской пропаганде. Когда из 43 ракет в крайнем обстреле долетает 16 - ни о чем хорошем это не говорит.
12.09.2025 22:31 Відповісти
Нам потрібно розробляти власну гіперзвукову ракету. З нами весь цивілізаційний світ, невже не можуть допомогти налагодити виробництво ракет нормальних
12.09.2025 22:34 Відповісти
У нас разработаны "Вильха М/М2", "Сапсан/Гром 2", "Нептун", "Коралл", РК-10 и несколько новых. Только вот с производством беда, одни видосики на выходе.
12.09.2025 22:40 Відповісти
Так звані "гіперзвукові" ракети мають лише декілька країн. І серед наших "партнерів" вони є лише в США. І навряд чи вони поділяться такими технологіями. У нас не можуть більш просту зброю, ********** нормально робити, а ви "гіперзвукові" ракети мрієте...
12.09.2025 22:59 Відповісти
ну кацапи і цвяхи не можуть виробляти, але ракети їбошать, дай боже.
12.09.2025 23:12 Відповісти
престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. ..
12.09.2025 23:04 Відповісти
 
 