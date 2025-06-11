Кабмін спростив закупівлі дронів та засобів РЕБ для військових частин

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку здійснення закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня вітчизняного виробництва та їх складових частин.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 11 червня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Передбачено, що приймання безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня може здійснюватися без залучення представництв державного замовника", – пояснив Мельничук.

Він уточнив, що підставою для такого приймання буде наданий виконавцем державного контракту (договору) сертифікат якості на кожну одиницю товару, що гарантує заявлені виробником параметри і характеристики, якість, безпечність та технічний стан продукції, що підтверджено проведеними самим виробником випробуваннями.

Водночас змінами до Порядку встановлено, що виконавець державного контракту несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у сертифікаті якості.

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Як повідомлялося, раніше держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міноборони відмовилося розкрити статистичні дані про ефективність закупівель дронів для ЗСУ. Водночас вартість укладених ним договорів зросла втричі і становила від початку року понад 75 мільярдів гривень.