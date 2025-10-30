Минобороны выделило дополнительные 1,9 млрд грн для дронов через DOT-Chain — еще 50 бригад подключено
Министерство обороны Украины выделило дополнительные 1,9 млрд грн, за которые военные смогут заказывать дроны и другую технику через DOT-Chain Defence. Доступ к маркетплейсу получили еще 50 бригад ВСУ. Это увеличит общее количество подразделений, пользующихся системой, до 180.
Сколько дронов уже поставлено через DOT-Chain Defence
За первые три месяца работы через DOT-Chain Defence в войска было поставлено почти 100 000 дронов на общую сумму 3,74 млрд грн. Средний срок поставки дронов "из наличия" – 10 дней.
Как работает маркетплейс DOT-Chain Defence
Маркетплейс DOT-Chain Defence разработан "Государственным оператором тыла" для обеспечения военных вооружением и техникой. Система объединяет в одной защищенной цифровой среде бригады, производителей и "Агентство оборонных закупок". Кроме того, недавно правительство приняло решение о расширении DOT-Chain Defence на Национальную гвардию Украины.
Подразделения самостоятельно выбирают необходимые им средства, а АОЗ берет на себя все организационные процессы – от заключения контрактов до проведения оплат. Благодаря этому, чтобы получить нужное средство, военному нужно сделать всего несколько кликов.
Кроме того, DOT-Chain Defence используется в рамках программы "Армия Дронов Бонус", через которую обеспечиваются все Силы обороны Украины. Сейчас в системе представлено 200 единиц техники – FPV-дроны, дроны самолетного типа, ударные коптеры и т.д. – от 49 украинских производителей.
Обеспечение войск через DOT-Chain Defence осуществляется параллельно с другими программами и является дополнительным источником поставок дронов.
