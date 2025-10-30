РУС
Минобороны выделило дополнительные 1,9 млрд грн для дронов через DOT-Chain — еще 50 бригад подключено

DOT-Chain Defence увеличивает охват: 180 подразделений и дополнительные 1,9 млрд грн на технику

Министерство обороны Украины выделило дополнительные 1,9 млрд грн, за которые военные смогут заказывать дроны и другую технику через DOT-Chain Defence. Доступ к маркетплейсу получили еще 50 бригад ВСУ. Это увеличит общее количество подразделений, пользующихся системой, до 180.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Сколько дронов уже поставлено через DOT-Chain Defence

За первые три месяца работы через DOT-Chain Defence в войска было поставлено почти 100 000 дронов на общую сумму 3,74 млрд грн. Средний срок поставки дронов "из наличия" – 10 дней.

Читайте также: Национальная гвардия присоединяется к маркетплейсу DOT-Chain Defence

Как работает маркетплейс DOT-Chain Defence

Маркетплейс DOT-Chain Defence разработан "Государственным оператором тыла" для обеспечения военных вооружением и техникой. Система объединяет в одной защищенной цифровой среде бригады, производителей и "Агентство оборонных закупок". Кроме того, недавно правительство приняло решение о расширении DOT-Chain Defence на Национальную гвардию Украины.

Подразделения самостоятельно выбирают необходимые им средства, а АОЗ берет на себя все организационные процессы – от заключения контрактов до проведения оплат. Благодаря этому, чтобы получить нужное средство, военному нужно сделать всего несколько кликов.

Читайте также: Правительство упростило порядок закупки беспилотных систем, средств РЭБ и их частей, - Шмыгаль

Кроме того, DOT-Chain Defence используется в рамках программы "Армия Дронов Бонус", через которую обеспечиваются все Силы обороны Украины. Сейчас в системе представлено 200 единиц техники – FPV-дроны, дроны самолетного типа, ударные коптеры и т.д. – от 49 украинских производителей.

Обеспечение войск через DOT-Chain Defence осуществляется параллельно с другими программами и является дополнительным источником поставок дронов.

оце міндіч афігенну тєму осідлав.
гроші рікою в необмеженій кількості.
30.10.2025 13:48 Ответить
На раші просто створили державне підприємство і штампують дрони десятками тисяч, не буде дронів або вони будуть поганими - керівника заводу посадять.

В Україні: dot-chain, хаб, коаліція, контракти через посередників, фірми-прокладки, кредити під виробництво. На виході - летять десять дринчаків, на решту люди самі збирають донатами.
30.10.2025 14:00 Ответить
 
 