Национальная гвардия присоединяется к маркетплейсу DOT-Chain Defence
Индустрия дронов
Маркетплейс DOT-Chain Defence масштабируется на закупки товаров оборонного назначения для нужд Национальной гвардии Украины.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, постановление о старте соответствующего экспериментального проекта приняло правительство Украины.
Какие преимущества
В частности, воинские части Нацгвардии теперь смогут заказывать через маркетплейс и быстро получать беспилотники, наземные роботизированные комплексы, средства РЭБ и комплектующие.
Отмечается, что приобщение Национальной гвардии к системе DOT-Chain Defence укрепляет потенциал всех Сил безопасности и обороны ради достижения общей цели - защиты Украины и приближения справедливого мира.
Эффективность работы DOT-Chain Defence
DOT-Chain Defence отлично зарекомендовал себя в обеспечении ВСУ. Доступ к нему получили 130 бригад, которые пользуются новыми возможностями.
Радикально сократился цикл обеспечения подразделений - от месяцев до недель и даже дней. Планомерность и прогнозируемость в поставках положительно влияет на качество выполнения поставленных задач.
Что такое DOT-Chain Defence
DOT-Chain Defence позволяет подразделениям самостоятельно заказывать именно то оружие, которое нужно им на фронте, и получать его быстро. Всю бюрократию берет на себя Агентство оборонных закупок Минобороны.
Сейчас на платформе доступны FPV-дроны, "бомберы" и дроны самолетного типа. Постепенно будут добавляться другие типы БпЛА, НРК, комплексы РЭБ/РЭР и сбросы.
За время работы через DOT-Chain Defence, вместе с программой "Армия дронов бонус", поставлено более 45 тысяч дронов и РЭБ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль