Национальная гвардия присоединяется к маркетплейсу DOT-Chain Defence

Индустрия дронов

Маркетплейс DOT-Chain Defence масштабируется на закупки товаров оборонного назначения для нужд Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Как отмечается, постановление о старте соответствующего экспериментального проекта приняло правительство Украины.

Какие преимущества

В частности, воинские части Нацгвардии теперь смогут заказывать через маркетплейс и быстро получать беспилотники, наземные роботизированные комплексы, средства РЭБ и комплектующие.

Отмечается, что приобщение Национальной гвардии к системе DOT-Chain Defence укрепляет потенциал всех Сил безопасности и обороны ради достижения общей цели - защиты Украины и приближения справедливого мира.

Эффективность работы DOT-Chain Defence

DOT-Chain Defence отлично зарекомендовал себя в обеспечении ВСУ. Доступ к нему получили 130 бригад, которые пользуются новыми возможностями.

Радикально сократился цикл обеспечения подразделений - от месяцев до недель и даже дней. Планомерность и прогнозируемость в поставках положительно влияет на качество выполнения поставленных задач.

Что такое DOT-Chain Defence

DOT-Chain Defence позволяет подразделениям самостоятельно заказывать именно то оружие, которое нужно им на фронте, и получать его быстро. Всю бюрократию берет на себя Агентство оборонных закупок Минобороны.

Сейчас на платформе доступны FPV-дроны, "бомберы" и дроны самолетного типа. Постепенно будут добавляться другие типы БпЛА, НРК, комплексы РЭБ/РЭР и сбросы.

За время работы через DOT-Chain Defence, вместе с программой "Армия дронов бонус", поставлено более 45 тысяч дронов и РЭБ.