Національна гвардія долучається до маркетплейсу DOT-Chain Defence
Індустрія дронів
Маркетплейс DOT-Chain Defence масштабується на закупівлі товарів оборонного призначення для потреб Національної гвардії України.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, постанову про старт відповідного експериментального проєкту ухвалив Уряд України.
Які переваги
Так, військові частини Нацгвардії тепер зможуть замовляти через маркетплейс та швидко отримувати безпілотники, наземні роботизовані комплекси, засоби РЕБ та комплектуючі.
Наголошується, що долучення Національної гвардії до системи DOT-Chain Defence зміцнює потенціал усіх Сил безпеки та оборони заради досягнення спільної мети – захисту України й наближення справедливого миру.
Ефективність роботи DOT-Chain Defence
DOT-Chain Defence відмінно зарекомендував себе в забезпеченні ЗСУ. Доступ до нього отримали 130 бригад, які користуються новими можливостями.
Радикально скоротився цикл забезпечення підрозділів – від місяців до тижнів і навіть днів. Планомірність та прогнозованість у постачанні позитивно впливає на якість виконання поставлених завдань.
Що таке DOT-Chain Defence
DOT-Chain Defence дає змогу підрозділам самостійно замовляти саме ту зброю, яка потрібна їм на фронті, та отримувати її швидко. Всю бюрократію бере на себе Агенція оборонних закупівель Міноборони.
Наразі на платформі доступні FPV-дрони, "бомбери" та дрони літакового типу. Поступово додаватимуться інші типи БпЛА, НРК, комплекси РЕБ/РЕР та скиди.
За час роботи через DOT-Chain Defence, разом з програмою "Армія дронів бонус", поставлено понад 45 тисяч дронів та РЕБ.
